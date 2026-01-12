立院交委會考察新莊聯外公路建設 陳世凱指示加速推台65線增新莊二南出匝道

（圖／行政院交通部提供）





立法院交通委員會今（12）日考察新北市新莊地區聯外公路建設，由民主進步黨籍立委李昆澤主持，同黨立委吳秉叡、蘇巧慧及中國國民黨籍立委洪孟楷亦共同參與。行政院交通部由陳世凱部長率公路局林福山局長、路政及道安司吳東凌司長等相關主管人員參加，新北市政府則由相關局處代表出席。陳世凱於考察中指示加速推動台65線增新莊二南出匝道工程。

交通部路政及道安司表示，今日考察交通部公路局「台65線增設新莊二南出匝道工程規劃辦理情形」，該工程係為疏解台1甲線（中正路）與台65線新莊二南出匝道路口下班尖峰平面車流量龐大等問題，由新北市政府辦理台65線增設匝道可行性研究，公路局於113年11月起續辦理「台65線增設新莊二南出匝道工程」委託規劃及設計作業，綜合規劃報告已完成並於114年12月19日陳報交通部，並持續辦理設計與環差作業，預計115年12月完成設計、116年6月發包、118年底完工。

陳世凱現勘及聽取簡報後表示，交通部於今（12）日將正式核定「台65線增設新莊二南出匝道工程」綜合規劃報告，建設經費新台幣9.8億元請公路局檢討納入「省道快速公路改善計畫」支應推動，另請公路局加速辦理環差及設計作業，並依預定時程辦理發包施工，俾利健全區域路網及提升道路服務品質。

