立院交委會考察新莊聯外道路建設 陳世凱指示加速推動台65線增設新莊二南出匝道工程

▲立委吳秉叡向交通部長陳世凱反映，該計畫對新莊地區交通改善重要性及地方殷切期盼早日完成。（圖：交通部提供）

立法院交通委員會今（十二）日前往新北市新莊地區，實地考察聯外公路建設進度，由李昆澤委員主持，立委吳秉叡、蘇巧慧與洪孟楷共同參與。交通部長陳世凱率公路局、路政及道安司等相關主管出席，新北市政府也派員列席，展現中央與地方攜手改善交通決心。

此次考察重點為交通部公路局辦理的「台65線增設新莊二南出匝道工程」規劃情形。該工程主要為改善台一甲線中正路與台65線新莊二南出匝道路口於下班尖峰時段車流壅塞問題。新北市政府先行完成可行性研究後，公路局自一一三年十一月起接續辦理委託規劃與設計作業，綜合規劃報告已於一一四年十二月十九日報送交通部，目前持續進行細部設計及環境差異分析作業，預計一一五年十二月完成設計、一一六年六月發包，並於一一八年底完工。

陳部長現場聽取簡報並實地勘查後表示，交通部已於今日正式核定該工程綜合規劃報告，所需建設經費約九點八億元，將請公路局檢討納入「省道快速公路改善計畫」推動。他指示，公路局加速完成環差及設計作業，依預定期程發包施工，健全新莊地區道路路網，提升通行效率與整體道路服務品質，回應地方長期交通需求。