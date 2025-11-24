立院交委會考察桃園交通建設
立法院交通委員會昨（廿四）日考察桃園交通建設，交通部部長陳世凱率高公局局長陳文瑞等相關主管人員參加。考察議題為「國道1號中豐交流道新建工程（包含南向進度規劃）進度及周遭道路配合調整情形」等工程施作情形」。
此次考察首先到中豐交流道工地現場會勘，有鑑於桃園航空城計畫、機捷A21轉運站及高鐵桃園站衍生之強烈運輸需求，高公局辦理「國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程」，其中中豐交流道新建工程經費十六點零九億元、主線配合改善工程經費三點九七億元，合計總經費二十點零六億元。陳部長表示，在工程團隊積極努力下，目前中豐交流道已完成主體結構，並將會如期如質在今年底達到通車標準。開放通車後，車流將可由此交流道上下五楊高架，而後續收尾工程包含地方道路、景觀及相關復舊工作，則預計在明（一一五）年六月完成。
