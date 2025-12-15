立院交委會視察第三航廈北廊 桃機：每日12航班測試

試走旅客動線，立法院交通委員會15日一早到桃園機場，考察第三航廈北登機廊廳試營運情況，除了聽取桃機公司簡報，也親自走一遍航廈動線，檢查設施設備。

立院交通委會召委李昆澤說道，「希望這個全面的運作之後，能夠讓國際的旅客看到台灣機場的一個進步，相關的運作及維護，我們還要再繼續地來督促。」

立法委員魯明哲認為，「旅客的一個舒適程度跟人走的一個動線，今天來看我覺得大致上是真的很不錯，我們也相信有一些細節的部份，這幾天他們會再改善。」

北登機廊廳預計這個月25日正式營運，立委希望到時旅客可以看到嶄新的登機廊廳外，對於動線、登機等相關功能和服務也能進行進一步提升。機場公司表示，試營運階段就是不斷優化，這2日已達每日12航班測試，除了出境航班，入境航班也加入一起測試。

桃機公司董事長楊偉甫表示，「試營運也是等同在營運，但是我們在不斷做精進的過程，當我們正式啟用的時候，希望能夠達到該微調的可以改進的，把它做好、做最好的服務。」

為了達成桃園機場發展成為亞太樞紐目標，第三航廈建設已投入新台幣1283.73億元，是桃園國際機場最大規模的擴建計畫，工期自2017年動土到2027底，完成後，三航廈總共增加21個停機位，每年增加2500萬人次旅運量，整個桃園機場每年可以服務8200萬人次旅客。

