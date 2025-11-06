



立法院交通委員會今（6）日赴彰化地區考察交通建設，交通部長陳世凱與會，彰化縣長王惠美、立委陳素月等人陪同前往鹿港鎮頂草路四段（彰22線0+440～0+750）實地會勘「瓶頸路段改善工程」，總經費7,000萬元。另由副縣長周傑代表王縣長前往田中鎮明禮國小、社頭鄉清水國小、社頭鄉湳雅國小及埔心鄉梧鳳國小等四校，考察校園周邊道路改善工程，總經費5,345萬元。

王惠美縣長表示，五項工程總經費達1億2,345萬元，期盼交通部全額補助，改善交通瓶頸及校園周邊環境，打造更安全便捷的交通網。

廣告 廣告

立院交通委員會考察彰化交通建設，王惠美籲中央補助1億2千餘萬改善交通安全。圖／記者鄧富珍翻攝

交通部長陳世凱指出，交通部重視行人安全，尤其學童通學動線的保護。鹿港頂草路路幅狹窄、車流量大，長年造成人車爭道問題，建議縣府可先採取車輛分流措施，並就草港國小周邊優先提報「永續提升人行安全計畫」，再配合「生活圈道路交通系統建設計畫」逐步推動拓寬，交通部將全力支持。

王惠美說，四所學校的通學步道改善案均已提報爭取「永續提升人行安全計畫」補助，包括明禮國小800萬元、清水國小3,100萬元、湳雅國小795萬元、梧鳳國小650萬元，總計5,345萬元，陳部長已允諾支持。

工務處指出，「鹿港鎮頂草路四段瓶頸路段改善工程」為地方關注重點，該路為草港國小通往頂番婆的重要幹道，現況僅4.5至8公尺寬且轉彎角度大，安全堪慮，縣府規劃拓寬為12公尺道路並設置人行道，已提報生活圈計畫並建請交通部補助7,000萬元，期盼中央與地方攜手完善彰化交通安全路網。

立院交通委員會考察彰化交通建設，王惠美籲中央補助1億2千餘萬改善交通安全。圖／記者鄧富珍翻攝

立院交通委員會考察彰化交通建設，王惠美籲中央補助1億2千餘萬改善交通安全。圖／記者鄧富珍翻攝

立院交通委員會考察彰化交通建設，王惠美籲中央補助1億2千餘萬改善交通安全。圖／記者鄧富珍翻攝

更多新聞推薦

● 桃園南門市場火警 張善政視察拍板四措施助攤商