立院交鋒！吳沛憶轟「陳九條」 主張《人工生殖法》與代孕脫鉤處理

立法院衛環委員會今（8）日排定審查《人工生殖法》修正草案，不過修正內容並未納入尚未取得社會共識的「代孕」相關條文，相關議題仍引發朝野激烈交鋒。民進黨立委林淑芬認為，代孕牽涉重大倫理與社會爭議，尚未形成共識，應與人工生殖修法「脫鉤」處理；民眾黨立委陳昭姿則指出，確實存在因子宮病變而無法懷孕、卻有生育需求的女性，代孕議題不應被迴避。雙方上午論戰不休，會議於下午持續進行。

民進黨立委吳沛憶會中發言引起網路關注，有網友形容她「難得情緒激動」，痛批陳昭姿僅以「九條法條」就欲推動尚無社會共識的代孕制度，質疑相關倫理、生命影響與爭議並未被充分說明。儘管先前傳出民眾黨已與民進黨團總召柯建銘事前協調，但現場多名民進黨立委仍接連表達反對立場。林淑芬直言諷刺陳昭姿為「陳九條」，吳沛憶也批評，試圖以九條條文就將代理孕母納入《人工生殖法》，形同草率過關，忽視背後龐大的倫理與社會問題。相關發言引發網友共鳴，有人質疑「什麼時候才能停止把女性子宮商品化的行為」。

網友留言中也有人指出，支持方常強調陳昭姿為此議題奔走20年，但實際提出的修法內容卻僅有九條，認為「不是不能討論，而是不能倉促硬塞進人工生殖法一起通過」。也有網友留言，尊敬選擇以領養代替代孕的「Puma夫妻」，也有人表示「要推代孕法條還不清不楚，可怕死了」。

對此，吳沛憶於今日下午再度發表長文，重申人工生殖修法應與代孕議題脫鉤處理。她指出，目前已有20個修法版本，其中15個版本納入單身女性、14個版本納入女同志配偶，朝野對此已形成相當程度的共識。她呼籲各黨立委，應優先處理已具共識的修法方向，擴大單身女性與女同志配偶使用人工生殖的權利；至於代孕，則應另行充分討論，不宜倉促通過，才能真正對社會、對孩子，以及每一位期待成家的民眾負責。





