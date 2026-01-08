立院今初審人工生殖法 石崇良：不涉及代孕

▲衛福部長石崇良說明，人工生殖法主要精神是落實尊重女性生育權。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院衛環委員會今（8）日進行《人工生殖法》修正草案逐條審查，而民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母入法；更認為對於子宮病變的女性而言，她們的困境是許多反對者看不到的。衛福部長石崇良則表示，主要精神是落實尊重女性生育權，不涉及代理孕母議題。

石崇良今日出席立法院社會福利及衛生環境、司法及法制委員會第2次聯席會議，審查行政院函請審議「人工生殖法修正草案」等案。會前接受媒體聯訪時，他表示，今日提出行政院人工生殖法修法，主要精神是落實女性生育權。

石崇良表示，重點在於擴大單身女性或女性同性婚姻，是本身有子宮的情況，對於懷孕生育權的主張；同時也將人工生殖下子女的最佳利益明文入法，也加強生殖機構的品質管理。

石崇良指出，這不涉及代理孕母的議題，因為這在社會上有一些爭議，需要更多時間凝聚大家的共識。

