立院今協商總統國情報告接受諮詢！綠白互控「假消息」 陳培瑜、鍾佳濱憤而離席

立法院黨團協商討論總統賴清德赴國情報告並接受諮詢。翻攝國會頻道。



立法院國民黨團、民眾黨團去年底分別提案，要求總統賴清德赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，並接受立委諮詢。此案今（1/15）天由民眾黨團總召黃國昌召集協商，不過綠白互控對方講出錯假消息，民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜更憤而離席，黃國昌因此宣布協商破局。

張啓楷在發言時批評，賴清德提出1.25兆國防特別條例，會嚴重排擠許多社會福利、基礎建設，而且在賴清德投書外媒前，連行政院長卓榮泰都不曉得有這筆錢，所以有必要請賴清德到立法院來說清楚，為什麼不是向立法院或全民說明，而是投書國外媒體？

廣告 廣告

張啓楷說，外界一直以為1.25兆全部都是向美國軍購，結果國防部昨天表示，編列最高上限為新台幣1.25兆元的國防特別預算，其中國內產製部分約3000多億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實，而且除M109A7自走砲等5項軍購外，另有4項軍購案正在內部審查，仍無法公開。

張啓楷質疑，如果國內產製部分約3000多億元，那還有6000億到底在哪裡？是要向美國軍購嗎？他認為，民進黨政府就是黑箱作業，沒有開大門走大路，清楚地跟全民說明，到底台灣需要什麼武器。

陳培瑜在發言時反擊，張啓楷一開口就造謠，國防特別條例從一開始就寫得很清楚，並非只有跟美國買武器，賴清德也公開說過，預算還包含維修、訓練、支援系統，培植台灣本土國防產業等。她批評，黃國昌昨天說「對美軍購只需3000億」，這是錯假訊息。

陳培瑜表示，針對總統到立法院進行國情報告，113年憲判字第9號已經宣告，立法院擁有被動聽取總統國情報告的權利，但不能說總統因此有向立法院提出國情報告的憲法義務，「意思就是說，我們也可以邀請，但總統有沒有一定要來這件事情，總統並不是直接對立法院負責。」

陳培瑜繼續說，113年憲判字第9號也宣告，立法院沒有聽取總統國情報告的憲法義務，也就是說，就算總統來立法院，「你不想聽就不用聽」。她說明，針對國情報告的主題、涵蓋範圍，總統可以自行決定，並非立法院說了算。

主持協商的黃國昌不滿表示，自己在主持會議不希望參雜太多個人立場，但陳培瑜卻指控他講錯假訊息，他就必須糾正了「我把錯假訊息4個字送還給陳培瑜，你今天坐在這邊所講的才是錯假訊息！」

這時候，陳培瑜、鍾佳濱憤而離席，黃國昌說，「你們沒有辦法面對，現在拿了包包要落荒而逃！」但陳培瑜表示，「我們沒有落荒而逃！」最後，黃國昌表示，由於各黨團無法達成共識，接下來就按照議事規則處理。

更多太報報導

AIT重申「支持1.25兆國防特別預算」 黃國昌不認被打臉：立委就是要反映民眾心聲

黃國昌訪美返台仍批軍購 AIT罕見「1舉動」公開打臉

對美軍購僅3000億？國防部打臉黃國昌 曝1.25兆運用項目