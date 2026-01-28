立院今審中選會人事案 游盈隆:將辭基金會職務

政治中心／綜合報導

立法院今天針對中選會人事同意案進行審查，身為主委被提名人，同時也是台灣民意基金會董事長游盈隆承諾若提名通過，將會請辭董事長職務，被問及是否贊成不在籍投票，游盈隆也坦言若年底九合一選舉要實施，將會是一場災難。

由行政院秘書長張惇涵領軍，帶著七位被提名中選會人選，來到立法院接受審查，身為被提名的中選會主委，同時也是台灣民意基金會董事長游盈隆強調，若名單通過將會請辭董事長一職。

中選會主委被提名人游盈隆：「大院能夠通過中選會主委，人事同意權任命，我將辭去台灣民意教育基金會董事長，也辭去董事，我採取比法律更嚴格標準做自我要求。」

隨著立法院這會期即將結束，針對民眾黨主推的不在籍投票草案，最快週五就能闖關三讀，藍營逮到機會趕緊追問，若表決通過中選會立場為何？

民眾黨強推不在籍投票草案，最快1月28號立法院闖關三讀。（圖／民視新聞）中選會主委被提名人游盈隆vs.立委（國）牛煦庭：「如果回到我們自己國家選舉制度，不在籍投票牽涉是，非常複雜的選舉工程，尤其是在九合一地方選舉，實施不在籍投票，現階段來說肯定是一個災難。」

不在籍投票游盈隆直言是災難，但年底九合一選舉將登場，面對中國介選議議題，吳思瑤也幫忙沙盤推演。

2024年檢察署統計查辦境外勢力介選案件。（圖／吳思瑤辦公室提供）

中選會主委被提名人游盈隆vs.立委（民）吳思瑤：「你認為在台灣中共介選，境外勢力介選嚴重嗎，感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到，非常多的證據證明它很嚴重，2024年被偵辦依反滲透法案件，境外勢力介選117件、287人，這個不是證據嗎，現在都有民調禁制期，在選舉前公布的日期，您覺得現在是幾天您知道嗎十天，現在國民黨立委要調整成三天，調整到幾天是可以接受的七天。」

從不在籍投票、中國介選、到民調禁制期，都成了考題，被提名人要想進入中選會，還得過關斬將。

