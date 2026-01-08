立院今審人工生殖法 陳昭姿喊話綠營：勿再阻擋代孕法制化

民眾黨立委陳昭姿盼代理孕母能夠法制化。(資料畫面)

立法院今（8日）將進行《人工生殖法》修正草案逐條審查，力推代理孕母相關規定入法的民眾黨立委陳昭姿，仍盼望代理孕母能夠法制化。她於昨（7日）晚間在臉書表示，當在野黨試圖推動代理孕母制度法制化時，民進黨卻一再阻擋、拖延，「這樣的選擇真的公平嗎？真的合理嗎？」

民眾黨立委陳昭姿期盼代理孕母納入《人工生殖法》，她表示，因子宮病變可能發生在所有女性身上，當看見不敢出面，只能在半夜哭泣的病友，更加堅定守住代理孕母法制化的意志，「如果放棄，病友一定會絕望而更加哭泣，這是反對的人無法看到的」。

不過，陳昭姿直指，民進黨仍有多位反對代理孕母的女性立委，不斷拋出早已在國內外實務與法制中有明確答案的假設性問題，散布錯誤資訊，甚至傳出將杯葛法案審查的消息。陳昭姿認為，這種作法等同讓所有迫切需要人工生殖協助的族群，繼續被迫陷在沒有期限、沒有希望的等待之中。

台灣少子女化問題嚴峻，更是國安問題，陳昭姿指出，民眾黨主席柯文哲十分重視「人工生殖法」，近日也拜會立法院長韓國瑜、立法院各黨團總召，未來若法條進入政黨協商，期盼可以加速審議。陳昭姿稱，倡議代孕已經30年，期望能夠讓想生育，但有困難的人，可以利用代孕制度擁有自己的孩子，同時也可以搶救出生率。

陳昭姿質疑，當在野黨試圖為子宮病變、無法自行生育、卻同樣渴望成家的女性推動代理孕母制度法制化時，民進黨卻選擇一再阻擋、拖延，甚至讓法案無法進入實質審查，「這樣的選擇真的公平嗎？真的合理嗎？」

陳昭姿期盼攸關生育權、身體自主權，以及少子化所帶來國安危機的重大民生法案，不要因為執政黨的強硬與算計，被迫淪為政治對決的犧牲品，「若最終只能依現行版本進行表決，民進黨口中所期待的改革，恐怕也將在他們自己的杯葛之下，親手被埋葬」。





