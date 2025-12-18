立院今審勞保條例 將政府撥補法制化

高達上千萬人投保的勞保，隨著人口老化與少子女化趨勢下，可預見未來領取給付的勞工變多，繳納保費的人卻減少，恐讓勞保財務負擔越來越沉重。上午立法院衛環委員會審查近40個《勞保條例》部分條文修正草案提案，要讓政府撥補預算挹注勞保基金的作法法制化。

民進黨立委王正旭指出，「讓勞動部未來在爭取預算時更有所依據，也是代表政府對勞工的承諾，希望勞保制度能夠在跨世代的勞工信任下能夠永續。」

除了要讓政府未來依法每年編列預算撥補，也有立委認為財源除了政府預算還不夠，希望增加多元來源。

民進黨立委郭國文建議，「國安基金獲利的部分，我們也曾經有提到說是不是要提出修法的方式，這個部分也可以列入整個勞保未來撥補的預算的來源。」

另外，還要將政府最終支付責任入法，不管發生什麼情況，都要由政府來負起最後責任。國民黨立委陳菁徽則表示，全面支持保障千萬勞工的做法，但不滿有人故意製造社會對立，更駁斥外界對藍白只顧公務人員權利而不顧勞工的說法。

國民黨立委陳菁徽「非常嚴正地駁斥這種說法，並且向全國人民報告，這完全是惡意的曲解。我們的主張從來是一以貫之的，那就是照顧全部民眾的福祉。」

而勞動部長洪申翰在會前受訪時表示，從蔡政府到賴政府已經規劃超過5000億元來進行勞保撥補，代表政府負起責任的態度與立場。

勞動部長洪申翰說明，「我們也會持續的來爭取撥補的預算，但同時我們也很希望朝野能夠共同維護中央政府的財政的能力跟體制。」

台灣工人鬥陣總工會表示，撥補勞保財務與最終支付責任入法一直是具有高度社會共識。但不希望如果未來財務負擔加重，政府會以砍年金、降低給付的方式處理，呼籲此次修法應該明文承諾不降給付。