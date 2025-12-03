立院今審查外送員專法 外送工會盼獲得更全面保障

台灣外送員已多達14萬人，立法院衛環委員會今天(3日)審查外送員保障法，朝野立委共提出約26個版本。外送工會在會前也於群賢樓外召開記者會，期盼今天的逐條審查，能為外送員、店家以及消費者爭取更大更全面的保障。

外送員專法3日正式進入立法院社福及衛環委員會逐條審查階段，台灣外送產業權益促進聯盟、全國外送產業工會等團體會前召開記者會。民進黨立委鍾佳濱、林月琴，民眾黨立委陳昭姿也出席聲援。

鍾佳濱指出，勞動部日前完成「外送員權益保障及外送平台管理法」草案預告，但受限於時間程序，所以此版本將以委員提案的方式來加入，儘管各委員版本有些許差異，但一定會進行實質討論和實質審查，綜合出各界最能接受的版本。

陳昭姿表示，外送員專法是民眾黨優先法案，也是當初柯文哲競選政見之一，專法將著重在外送員薪資計算、申訴管道、保險等。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，外送員要的並不多，只希望有最基本的保障。他說：『(原音)外送專法我們吵了很久，我們也要了很久，司機要的並不多，我們只希望有最基本的保障，包含薪資、包含工作權，這些我們都會希望麻煩各位委員在今天的這個逐條審議內，可以幫大眾包含外送員、店家以及消費者爭取更大、更全面的保障。』

值得關注的是，台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪透露，有外送平台在2日下午，透過App內公告的方式，向特定外送夥伴發送問卷，且引導性非常強烈，他認為目的是要外送員反對外送專法，此舉「非常不可取」；而工會也發起拒填行動，即使調查結果符合平台所願，也不代表是多數外送員想要的結論。

蘇柏豪強調，如果實施專法會造成消費者漲價，這代表平台長期以來都在對社會大眾說謊，過去平台聲稱外送員平均時薪為新台幣270到290元，而勞動部目前設的下限是245元；建立一個合理的機制不應該造成產業動盪、大量掉單，或是對消費者漲價的狀況。

由於朝野立委共提出約26個版本，接近中午時間，會議仍在宣讀條文階段。(編輯：宋皖媛)