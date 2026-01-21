立院今審查彈劾賴清德案 藍白再度搬出「清德宗」人形立牌諷刺

藍白提案彈劾總統賴清德，立法院今（21）日舉行全院委員會審查。總統府昨（20）日下午回函立法院，告知賴總統不予列席，府方認為，依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所沒有的義務，因此決定不列席。

由於賴總統缺席，今日由各黨團推派委員進行發言，藍白立委將「清德宗」看板與「袁世凱合成圖」的人形立牌擺放在講台旁，用以諷刺總統涉嫌違憲、架空國會。

藍白立委發言時，將諷刺賴清德總統的合成人形立牌放在講台旁。圖／翻攝自立院IVOD

廣告 廣告

彈劾案領銜人之一、國民黨團總召傅崐萁批評賴清德「獨裁」，並稱在高壓統治下制度走向崩壞；另一領銜人、民眾黨主席黃國昌則表示「賴清德，你不是專制獨裁體制所出現的皇帝」，強調總統應對民主憲政與民意謙卑；民眾黨立委張啓楷也以南韓前總統尹錫悅與袁世凱等人物作類比，質疑賴清德是否正走向專制獨裁。

民進黨立委鍾佳濱則表示，前面發言的委員將此案形容為「歷史性一刻」，但他認為整體更像是「民眾黨的政治舞台與選舉起跑點」，並以張啓楷發言多聚焦地方議題為例，質疑這樣的內容與彈劾總統的關聯性。

鍾佳濱也強調，彈劾案若要送交憲法法庭，立院須取得三分之二立委同意，並反問藍白是否有可能達到門檻，同時質疑為何不採取罷免等方式訴諸民意。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

立法院邀出席彈劾聽證會 賴清德「不予列席」

總統彈劾案公聽會今立法院登場 藍綠學者互槓

藍白第7度封殺國防特別條例 總預算案亦未排審、彈劾總統議程確定