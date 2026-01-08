立院今審陸海空軍刑法修法補漏洞 羅美玲：現役軍人為敵效忠應處罰 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

立法院司法法制委員會今（8）日審查《陸海空軍刑法》第24條修正草案，針對行政院版本明定「以言語、舉動、文字、或其他方式對敵人為效忠之表示者，處1年以上7年以下有期徒刑」。立委羅美玲認為，這次修法，重點是補上現行法律的重大漏洞，即現役軍人若對敵對勢力宣示效忠，但沒有收錢或取得具體不法利益時，依照現行法律難以予以適當處罰。

羅美玲表示，過去也曾有案例，現役軍人遭敵對勢力吸收，甚至簽下「效忠志願書」，最後僅依《貪污治罪條例》論處，倘若未有明確對價關係，將導致貪污治罪條例構成要件不足，國安法也難以在此類情況中適用。

羅美玲進一步說明，這次修法，將以言語、舉動、文字、影像或電磁紀錄、科技方法等方式向敵人表示效忠，明確納入處罰範圍，填補制度缺口，避免成為國安法制上的漏洞。

羅美玲也表示，支持行政院這次修法草案，期待朝野能夠形成共識，一起補齊制度、強化國防，確保軍隊忠誠與國家安全。

對於外界質疑是否會造成言論自由、寒蟬效應，國防部法務司長吳逸聖司長說明，軍人基於憲法第138條及國防法第5條規定，負有高度忠誠義務。且民主國家普遍承認軍人言論自由並非毫無限制。

吳逸聖強調，現役軍人若不盡責且降敵，已違反保衛國家安全的忠誠義務，可非難性甚高，應加重處罰。

至於新增條文部分，吳逸聖指出，現行法規的懲罰措施並不足以達到嚇阻與懲罰效果，因此提出「以言語、舉動、文字或其他方式對敵人為效忠之表示者，處一年以上七年以下有期徒刑」，才能有效確保國家安全及軍事利益。

司法院刑事廳副廳長顧正德表示，「效忠之表示」的涵義太廣泛，應該要增加適性犯要件，比如「足以生軍事上之不利益」等，才符合刑罰的最後手段性。

照片來源：羅美玲辦公室提供

