立院今審陸海空軍刑法修法！軍人向敵表達效忠可關7年 司法院促釐清涵義

立法院司法法制委員會審查《陸海空軍刑法》第24條修正草案。翻攝國會頻道。



立法院司法法制委員會今（1/8）天審查《陸海空軍刑法》第24條修正草案，針對行政院版本明定「以言語、舉動、文字、或其他方式對敵人為效忠之表示者，處一年以上七年以下有期徒刑」，司法院刑事廳副廳長顧正德表示，「效忠之表示」的涵義太廣泛，應該要增加適性犯要件，比如「足以生軍事上之不利益」等，才符合刑罰的最後手段性。

針對近年發生多起現役軍人對共軍宣誓效忠的案件，行政院、多名朝野立委均提出《陸海空軍刑法》第24條修正草案，其中多個版本皆指向「現役軍人不盡其應盡之責而降敵者」，刑責從原本的處1年以上、7年以下有期徒刑，提高至處3年以上、10年以下有期徒刑。

廣告 廣告

另外，行政院、多名朝野立委也提出新增條文「以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人為效忠之表示者，處一年以上七年以下有期徒刑。」

國防部法律事務司司長吳逸聖表示，現役軍人若不盡責且降敵，已違反保衛國家安全的忠誠義務，可非難性甚高，應加重處罰；至於新增條文部分，他指出，現行法規的懲罰措施並不足以達到嚇阻與懲罰效果，因此提出「以言語、舉動、文字或其他方式對敵人為效忠之表示者，處一年以上七年以下有期徒刑」，才能有效確保國家安全及軍事利益。

對此，顧正德在報告時表示，「效忠之表示」的涵義太廣泛，為了避免過度擴張可罰性範圍，應該要增加適性犯要件，比如「足以生軍事上之不利益」等；若行為未損害軍事利益，就以《陸海空軍懲罰法》所定的違紀行為加以規範。

更多太報報導

劉寶傑觀點：改寫戰爭！美軍「千里集結」最強關鍵 破解共軍侵台A2/AD火箭陣全靠它

美智庫揭中國犯台後果 解放軍恐10萬陣亡、經損近10兆美元

共軍將對台複製「斬首行動」？徐斯儉：國軍對各種狀況都有準備