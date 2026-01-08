立院今審＂人工生殖法＂ 遭嗆＂陳九條＂陳昭姿舉牌抗議
政治中心／王云宣、鄭國陽 台北報導
立法院環衛委員會，今天上午變更議程，由民進黨召委劉建國，將"人工生殖法"修法草案排審，其中包括民眾黨立委陳昭姿推動的"納入代理孕母"，傳出民眾黨以事前和民進黨團總召柯建銘協調，將下令出委，不過現場民進黨立委，接連表達反對，不只嗆陳昭姿"陳九條"，還轟藍營的陳菁徽，應該利益迴避，現場一度混亂。
民進黨立委林淑芬在台上發言時 民眾黨立委陳昭姿在台下高舉手板抗議（圖／民視新聞）
立委（民）林淑芬：「代理孕母只有九條的條文，陳昭姿委員，我要叫妳陳九條嗎？陳九條代理孕母夠嗎？。」
台上民進黨立委林淑芬，話講得酸，台下民眾黨立委陳昭姿，高舉手板無聲抗議，因為藍綠白對於排審的"人工生殖法"中，"代理孕母"條文，意見分歧。
記者vs.立法院民進黨團總召柯建銘：「總召您是有下令希望今天可以出委員會嗎？」
民進黨團總召柯建銘，短暫現身環衛委員會關心，傳出他和柯文哲會談後，下令讓法案送出委員會，但會議上，綠營還是對代理孕母入法有疑慮。
立委（民）林淑芬：「陳菁徽委員，我不是說陳昭姿委員，妳是人工生殖領域的醫師和從業的人，未來如果通過的話，生意也會好很多，但是這不用利益迴避嗎？」
衛福部長石崇良：「這在社會上尚有一些爭議，需要更多的時間。」
立委（民眾）陳昭姿：「柯總召請問你在哪？我們的修正動議案，我要給你看一下。」
就在綠營連番開轟之際，陳昭姿突然離席致電柯建銘，隨後急忙到辦公室找人，沒想到回到委員會，巧遇綠營立委莊瑞雄，試圖討救兵，兩人反而在門口爭了10幾分鐘。
立委（民）莊瑞雄vs.立委（民眾）陳昭姿：「你要來支援我嗎？好朋友，我們是怎麼樣做好朋友的過去，我們的交情是什麼？（我們的交情跟妳今天的議題是無關的，因為涉及到別人的身體，所以真的就會比較謹慎）哪一件事不涉及？婚姻也涉及啊，你娶你老婆也不是你啊（妳這樣就亂比喻了啊）」
立委（民眾）陳昭姿：「（柯建銘總召有承諾妳今天會出委嗎？）他應該是柯P那天拜訪他的時候，他說他想辦法要讓它出委，那你可以預期就是這樣嘛，大家都來做程序發言 就杯葛，根本連法條都還沒有讀。」
立法院環衛委員會將"人工生殖法"修法草案排審 但藍白提出將代理孕母納入修法引發不少綠營立委不滿（圖／民視新聞）
不只莊瑞雄坦言代理孕母還需討論，現場綠營女性立委，更是踩定立場，場內場外，針鋒相對，質疑逐條審查恐淪為"過水"，一番砲轟，讓背負重任的召委劉建國，只能尷尬緩和氣氛。
民進黨立委劉建國擔任召委 傳出總召柯建銘下令要在1/8順利出委（圖／民視新聞）
立委（民）劉建國：「衛環委員會在8樓，水很難過啦，聽懂就知道。」
眼看2/1民眾黨兩年條款將至，陳昭姿推動代理孕母合法化，似乎略顯心急，傳出周五，柯文哲將再赴立院，拜會立法院長韓國瑜，代孕是否將納入人工生殖法修法，恐怕再掀攻防。
