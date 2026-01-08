立院今排審《人工生殖法》 劉建國：不期待修法後留名聲 按照程序避免修錯法律

民進黨立委劉建國劉建國。 圖：劉辦提供

[Newtalk新聞] 民眾黨立委陳昭姿為了力推「代理孕母」納入《人工生殖法》修法，出動前民眾黨主席柯文哲拜會朝野黨團，還和民進黨立院黨團總召柯建銘單獨會面15分鐘，這讓外界好奇是否會因為代理孕母議題成為促成綠白合第一步。對此，身兼立院衛環委員會召委劉建國今（8）日前往立法院衛環委員會主持會議前，接受媒體堵問時表態了！

劉建國今日主持立院衛環委員會，就是要排審《人工生殖法》草案是否要納入代理孕母一事；由於先前柯文哲之前拜託柯建銘幫忙，也讓外界傳出柯建銘希望將法能送出委員會。對此，劉建國受訪表示，衛環委員會審查任何法案，基本上都會讓委員們充分討論，「一直以來我主持會議就秉持這個原則，目前來講我們是照這個原則進行相關法案討論」。

針對柯文哲是否有意拜會包含劉建國在內的衛環委員會委員，劉建國證實，陳昭姿確實曾向他提及此事，但雙方討論的重點在於相關溝通其實已相當充分。他也表示，能理解陳昭姿在推動法案時的堅持與想法，兩人隨後也一同前往向柯建銘表達相關意見。

對於有記者詢問，柯建銘是否希望加快整體推動進度，外界並將此解讀為「綠白合」的第一步，劉建國則強調，不論外界如何解讀，他在衛環委員會審查法案時，始終會依照既有程序進行，確保所有人都有充分的時間與空間進行討論。

劉建國也指出，修法必須極為慎重，他並不期待修法後能留下什麼千古名聲，但一定要嚴謹細緻，避免修錯法律，否則恐怕遺臭萬年。因此，他一定會讓朝野立委對相關法案進行充分審查與討論。

