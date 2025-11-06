立院今續審停砍教職年金 教育部示警：若修法恐再增加撥補1600億「全民負擔」

教育部長鄭英耀今說，希望對年輕人有更好的支持，就是推動年改的重要初衷。（圖／林煒凱攝）

由國民黨團提出的停砍年金修法草案於昨日、今日審查，「公務人員退休資遣撫卹法」相關修正案於昨日出委，將交由黨團協商，立法院司法法制委員會、教文委員會今（6日）聯席續審「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案。教育部表示，現行制度足以保障退休生活，建議維持現行規定；而若修法自2024年1月1日起停止調降退休所得，10年須再增加撥補1600億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。

教育部長鄭英耀今受訪時說，要再次感謝全國所有退休的老師，台灣因為他們過去投入人才培育的工作，讓台灣在產業人才的培育，或在各個領域的人才培育，有相當豐碩的成果跟貢獻。

鄭英耀指出，大部分的老師退休後都有很好的生活安排，加上台灣醫療進步，平均年齡上升至80幾歲。他強調，希望對年輕人有更好的支持，就是推動年改的重要初衷；盼大家能彼此支持，讓年改能夠順利推動，台灣未來一定會更美好。

而若教職人員平均月退可領5萬多元，對領勞退的人是否造成不公平？鄭英耀說，政府一定有全盤考量，雖大部分老師退休後生活受到照顧，但確實有極少數人有其他特殊際遇，中央、地方都會給予關照。

教育部書面報告則指出，依退撫基金第9次精算結果，因2023年實施初任人員個人專戶新制，教育人員退撫基金用罄年度將從2045年提早至2042年，若要維持在原來2045年不用罄，須由政府預算撥補金額，照精算結果分10年撥補方案估算，教育人員總計新台幣1360億元。

教育部說，若修法自2024年1月1日起停止調降退休所得，10年須再增加撥補1600億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。此外，在退撫基金用罄歸零後，在政府負最後支付責任規範下，屆時政府仍需尋找其他財源籌措鉅額撥補經費。

教育部指出，經統計2025年9月1日退休教育人員月退休所得總平均約為5.8萬元，其中約85％每月支領數額高於5萬元；如依現行規定調降至2029年，且不考量CPI調整情形，平均約為5.3萬元，其中仍有69％每月支領數額高於5萬元。若納入未來CPI調整，估算平均約為5.7萬元，因此現行制度應足以保障退休生活，建議維持現行規定。

教育部強調，如果再調整，恐使年金改革效益難以達成，衝擊原規劃達成退撫基金一個世代30年財務安全目標。



