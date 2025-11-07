立院今處理NCC人事同意權 黃國昌：民眾黨團全部投不同意票

民眾黨團舉辦「請還給人民專業獨立的NCC」記者會。(記者塗建榮攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院上午進行國家通訊傳播委員會(NCC)人事同意權投票，民眾黨團召開記者會說明投票意向。總召黃國昌質疑，主委被提名人不懂傳播、電信，其他被提名人連新聞自律委員的工作都做不好，這些人擔任NCC委員是不是再一次的去執行民進黨的意志而已，民眾黨團一致決議對4位被提名人全部都會投下不同意票。

黃國昌表示，民眾黨團必須要再次對行政院院長卓榮泰惡意欺騙國會、惡意拖延提出NCC被提名人的名單這件事情提出最嚴厲的譴責，卓榮泰一再的說謊、欺騙國會，4月5月說要把名單交出來 ，結果沒有把名單交出來，指委員有個別生涯的考慮，結果民眾黨團在人事審查時從主委被提名人、副主委被提名人、兩位委員被提名人全部問過一輪，大家在5月以前都同意了。卓榮泰公然欺騙社會、欺騙國會，什麼時候要出來道歉、認錯？

黃國昌表示，卓榮派在等的事實上就是726、823的大惡罷大成功了以後，國會由他們過半所控制，再來當橡皮圖章通過他所提出來的NCC委員，這就是卓榮泰欺騙社會，惡意拖延提名程序真正的目的。

黃國昌再指出，這些被提名人根本不堪檢驗，卓榮泰大概是把NCC當成另外一個酬庸機關，找了一個主委被提名人不懂電信、不懂傳播，NCC要管的就是電信跟傳播這兩大領域，結果卓榮泰提了一個從學界出來的小白兔，是去當橡皮圖章？還是比較好操控的傀儡？反正背後是民進黨在遙控。

黃國昌批評，主委被提名人回答實質的問題什麼都不知道，那請問要當什麼主委？其餘的被提名人雖然有一些有在新聞媒體上擔任新聞自律委員，甚至召集人這樣的經歷，好像媒體的經驗很豐富，但是民眾黨團詳細的閱覽他們的表現，必須要非常遺憾的說，如果連在媒體當新聞自律委員會的工作都沒辦法做好，提名他當NCC委員不是在開台灣社會的玩笑？放任台灣的電視新聞台造謠抹黃抹黑惡質的假新聞，完全沒有在處理，把這個新聞自律委員會當成是裝飾的門窗，連委員基本的責任都沒有履行，請問你要怎麼擔任NCC委員？

