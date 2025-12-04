立院今「停砍年改」協商！吳思瑤嗆又要碾壓：多數民眾支持年改繼續做

記者楊士誼／台北報導

立法院司法法制委員會今（4）日召開黨團協商，研商停砍公教年改。民進黨立委吳思瑤批評，2017年社會花了一整年討論，今年的藍白卻又只用一天的委員會討論，就要終止年改、強行過關。她也強調，民進黨稍早公布的民調指出，49％民眾支持年改繼續進行，只有27％支持停止，連藍白支持者都認為年金破產、人民買單是不合理的。

吳思瑤上午受訪表示，年改按照議程，12月12日院會上就可以表決，而2017年前總統蔡英文率領國家充分討論年改，社會花了一整年討論；今年的藍白卻又只用一天的委員會討論就要終止年改、強行過關。她直言，翁曉玲主持的年改朝野協商可以想見只是過水，因為在委員會各只討論一天，下週五藍白就要強行碾壓。

廣告 廣告

吳思瑤指出，根據她早前在民進黨記者會上公佈的民調，49％民眾支持年改繼續進行，只有27％支持停止，甚至國民黨、民眾黨支持者都高度認為，年金破產由人民買單是不公平、不合理的。「數字會說話，民意挺年改，切莫強行碾壓」。她也表示，年改三大不公都反映在民進黨今天公布的民調，第一大不公是「重退休、輕現職」，第二則是「重公教、輕勞工，輕老農」，第三則是「年金破產、全民買單」，她痛斥，這就是透支未來、債留子孫，是最大的不公。

吳思瑤強調，負責任的立委應該讓年金能弭平缺口，而非擴大缺口；負責任的政黨應該延緩，而非加速年金破產年限。希望王鴻薇說的「不過提早四年破產，又不是四十年」的心態不要出現在稍後的協商上。

另對於翁曉玲打算提出五萬元以下小額貪污不罰，吳思瑤則表示，翁曉玲不要因為個人作為或提案引起討論，就急切甩鍋給民進黨。她指出，「電鍋案」的小額貪污造成社會譁然，國會也認為應法外開恩，但方向上還是要交由司法定奪微罪不舉的範圍到哪。她也強調，民進黨提案絕對沒有「貪多少錢就不罰」，都有設定金額交由司法判定，絕不是草率而粗糙的說多少金額以下就不罰。

更多三立新聞網報導

民眾黨徵召陳琬惠出戰宜蘭！吳思瑤酸爆：黃國昌的藍白合共識自我打臉

陳玉珍拋「助理費除罪化」！立院民進黨團喊話：千萬別再黑箱表決

藍白國防特別條例、院版財劃法全擋 吳思瑤：卑劣！不審法案延會幹嘛

民進黨拋公投反制藍白？吳思瑤全說了：絕對扣著毀憲亂政議案為重點

