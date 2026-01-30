立院休會！總預算「一字未審」 韓國瑜喊話朝野：對話取代對抗

立法院長韓國瑜於今日立院休會前感性發言，呼籲朝野應持續以「對話取代對抗」，用「溝通化解歧見」，在不同立場中尋求共識，為全體國人共同打拚。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院今（30）日為第四會期最後一次院會，在散會前，立法院長韓國瑜發表談話，感謝朝野黨團與全體立委於本會期共同努力，完成多項重要議案審議，同時呼籲各黨團持續以對話與溝通化解歧見，攜手為國家發展與人民福祉努力。

韓國瑜表示，第四會期自114年9月19日開議至今，院會共通過78項議案，內容包含66項法律案、4項預決算案、1項覆議案、2項人事同意權案，以及5項其他議案，展現朝野在制度運作上的共同努力。

他指出，雖然截至今日仍有部分議案存在不同意見，但基於國會議長職責，他仍要向各黨團呼籲，朝野應持續以「對話取代對抗」，用「溝通化解歧見」，在不同立場中尋求共識，為全體國人共同打拚。

韓國瑜同時提到，本會期延長至115年1月31日即將告一段落，對於台灣民眾黨立法院黨團部分委員即將離開國會，他也表達感謝與祝福，肯定其在任內的付出。

他並向立法院全體委員、黨團幹部、議事同仁、駐衛警與所有議事夥伴，以及海內外關心立法院運作的民眾表達感謝之意。

最後，在歲末年初之際，韓國瑜也向全體同仁與國人祝賀新年，並以「新年快樂、馬上幸福」作為結語，宣布院會散會，為本會期劃下句點。

