立院促卓專案報告花重建

立法院長韓國瑜（後左）二十六日主持黨團協商，要求行政院長卓榮泰於兩個月內向立法院提出花蓮災後重建專案報告。 （中央社）

記者王超群∕台北報導

立法院長韓國瑜二十六日主持黨團協商，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，各黨團雖未提出刪減或凍結預算提案；但民眾黨團要求行政院長卓榮泰赴立院專案報告。協商後，各黨團同意通過此項提案，行政院須於兩個月內提出報告。

此次協商涵蓋三案，包括災後重建特別預算案、今年度中央政府附屬單位預算通案部分，以及國民黨團所提《公職人員選罷法》部分條文修正。除《選罷法》留待擇期討論，其餘兩案均順利完成協商。

廣告 廣告

民眾黨立委張啟楷指出，《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後重建特別條例》已於八月十九日公布，但災後重建網站至今未公布九大項五十三個子計畫，未依特別條例規定上網，批評工程會怠於履行法定義務。

兼任工程會主委的行政院政務委員陳金德表示，各部會重建計畫均已審竣並發函執行單位，可動支預算因程序尚未完成而未公告。工程會採較為嚴謹態度，希望程序完善後再公布。

張啟楷不接受，強調法律明訂應上網公告，工程會延宕即屬違法，不應以行政流程遲滯為由規避責任。

民進黨團總召柯建銘表示，要求行政院長親自報告並不合體制，且若立院延會至明年一月三十一日議程繁重，須考量優先順序。黨團幹事長鍾佳濱補充，協商應避免增加行政負擔，以利重建作業推進。

由於各方意見僵持不下，韓國瑜裁示先通過民眾黨團提案，並表示後續仍可在協商中調整執行方式，視重建進度再行討論是否維持原規定。