立院保護遭陸通緝的沈伯洋？「一原因」羅智強喊：門都沒有！

日前大陸聲稱對民進黨立委沈伯洋發動「全球通緝」，賴清德總統特別點名立法院長韓國瑜幫忙聲援。對此，國民黨立委羅智強指出，沈伯洋是迫害陸配的始作俑者，要立院保護沈伯洋，他絕對反對到底。

沈伯洋。(圖/中天新聞)

羅智強今（16）日在臉書貼文寫道，這兩年在台灣，打壓陸配最用力的民進黨立委是誰？就是主張「所有兩岸交流都是統戰」的沈伯洋。所以，當看到沈伯洋被大陸通緝，真是一點也不值得同情。

羅智強表示，賴清德要韓國瑜保護沈伯洋，民進黨在立院提案要立院保護沈伯洋，他只覺得荒謬可笑。他也想送沈伯洋一句話：「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你！」欺負陸配、自作自受的沈伯洋，有什麼資格，要別人保護他？

羅智強指出，沈伯洋是怎麼欺負陸配的？沈伯洋是民進黨最早主張剝奪陸配參政權的立委！沈伯洋提案修《兩岸人民關係條例》，要求陸配若要從政，必須「放棄中華人民共和國國籍」。但事實上，由於兩岸同屬一中憲法架構，有「主權互不承認」的政治障礙，要陸配放棄對岸「國籍」根本不可能，這也是《兩岸人民關係條例》存在的原因。

賴清德點名韓國瑜院長聲援沈伯洋。(圖/中天新聞)

羅智強表示，無論是陳水扁、馬英九或蔡英文執政時期，都是以《兩岸人民關係條例》而非《國籍法》規範陸配權利，這幾位總統也從未強人所難，要陸配「放棄國籍」才能參政。但冷血的沈伯洋怎麼說？沈伯洋說陸配拿不到放棄中國籍證明而被剝奪參政權，「那是中國的問題，不是台灣的問題」。

羅智強強調，由於藍、白營在立院為多數，沈伯洋踐踏陸配參政權的惡法無法通過。於是賴清德乾脆跳過修法，直接採用沈伯洋剝奪陸配參政權的論述。有了沈伯洋剝奪陸配的「理論基礎」，民進黨接著展開對參政陸配的大追殺、大清算。

羅智強指出，南投的前縣議員、花蓮的村長、新北、台北、桃園的里長……，許多在台灣生活幾十年、一票一票贏得選舉的陸配，都因為沈伯洋的主張，而被民進黨剝奪公職，陸配被歧視，甚至因此斷了在台灣的工作與生路！

羅智強。(圖/中天新聞)

此外羅智強表示，對於陸委會要求民眾黨不分區立委提名人李貞秀必須「放棄其他國籍」才能出任立委，沈伯洋也立刻落井下石質疑李貞秀：「沒用過中國護照，怎麼來台灣？」事實上，陸籍人士來台本就不需要使用護照。為了抹黑陸配，沈伯洋什麼鬼話都敢說。

羅智強質疑，沈伯洋被大陸通緝，要韓國瑜和立院保護？請問沈伯洋——你追殺陸配時，有沒有想過，誰來保護弱勢的他們？

羅智強指出，沈伯洋只追殺陸配嗎？何止如此！沈伯洋曾接受《自由時報》專訪時說，中共可能威脅在大陸做生意或有妻小在大陸的人，這類「高風險群」有幾十萬人，「一開始就要管好」，台灣應該要有專門的「作戰中心」來對付第五縱隊。

羅智強強調，不只陸配，沈伯洋還直接擴大追殺面，連在大陸做生意或有妻小在大陸的台灣人也不放過，抹紅這幾十萬人是「高風險群」，還要民進黨設「專門的作戰中心」去監控他們。在沈伯洋的推動下，不只參政陸配被剝奪參政權，已有許多陸配直接被民進黨政府剝奪身分——拆散家庭、迫使骨肉分離！

羅智強表示，當賴清德要求韓國瑜保護沈伯洋，而民進黨也提案要立院保護沈伯洋（這也很好笑，賴總統有軍隊都不能保護沈伯洋了，請問立院如何保護），他只覺得諷刺、荒謬。他想請問：沈伯洋清算陸配時，賴清德有沒有以「總統」身分保護陸配？民進黨要不要提案，譴責賴清德和沈伯洋清算陸配？

羅智強直言，對於民進黨提案要立院保護沈伯洋，他直接表態：門都沒有，我絕對反對到底！

