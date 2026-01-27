立院修正通過交通部三局組織法 鬆綁資位制人員調任限制

立法院會今（27）天三讀修正通過交通部公路局、高速公路局、航港局三局的組織法條文。（擷取自國會頻道）

立法院會今（27）天三讀修正通過交通部公路局、高速公路局、航港局三局的組織法條文，刪除交通資位制人員自期限屆滿翌日起「留任原敘定資位同序列或較低序列之職務至離職時為止」的限制，改成繼續適用原法令規定者得調任該局其他職務，共計581人受惠。

交通事業人員依《交通事業人員任用條例》的「資位制」任用，但在航港局、高速公路局及公路局組織改制時，為與派用人員的相關規範一致，限制交通資位制人員自期限屆滿後翌日起，留任原敘定資位同序列或較低序列的職務至離職時為止；公路局、高速公路局為民國113年6月19日屆滿、航港局為118年9月15日屆滿，影響人數包含公路局416人、高速公路局57人及航港局108人，共計581。

為避免未來人力銜接出現斷層，立法院會今天三讀「交通部公路局組織法第7條條文修正草案」、「交通部高速公路局組織法第7條條文修正草案」、「交通部航港局組織法第6條條文修正草案」，刪除「留任原敘定資位同序列或較低序列之職務至離職時為止」的規定，明定繼續適用原法令規定者得調任本局其他職務。

