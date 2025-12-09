立院修「海纜七法」 蓄意破壞海纜最重關7年、過失最重判6月

立法院長韓國瑜宣布三讀《電業法》第71條之一、《天然氣事業法》第55條之一、《自來水法》第97條之一修正案。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 因應台灣周遭海纜頻遭破壞，立法院今（9日）三讀通過海纜七法中的《電業法》第71條之一、《天然氣事業法》第55條之一、《自來水法》第 97 條之一修正案，竊取、毀壞海底電力電纜、自來水海底管線、天然氣管線等故意犯，可高處七年以下有期徒刑，且犯罪用工具、船舶或其他機械設備可沒收並拍賣。

《電業法》、《天然氣事業法》、《自來水法》今分別通過修法後，明訂以以竊取、毀壞或其他非法方法，危害天然氣卸收、儲氣等設備，以及擴大納入自來水事業海底送水管線、海底電力電纜功能運作正常運作者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科 1,000 萬元以下罰金。

此外，即使是「過失」毀壞或以其他非法方法，危害海底電力電纜之功能正常運作者、天然氣進口事業的海底輸氣管線、自來水事業海底送水管線功能正常運作者，同樣可處 6 月以下有期徒刑、拘役或新台幣 200 萬元以下罰金。

立法院會同時通過附帶決議，為避免後續行為人主張未知悉海纜及管道相關資訊，造成故意及過失要件的認定疑慮，請內政部在「海纜 7 法」通過前，對外公布海纜及管道圖資，並會同相關機關加強宣導，讓各界知悉避免觸法，也有利於執法及移送檢調偵辦。

