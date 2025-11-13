立院倡「兩岸事務因應對策小組」 陸委會：尊重

（中央社記者李雅雯台北13日電）國民黨黨團倡議立法院設立「兩岸事務因應對策小組」。陸委會今天回應，立法院可以成立各種小組，對於立法院的運作表示尊重；不過以分權來說，行政作為還是在行政部門。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，立法院本來就有兩岸事務因應對策小組，只是多年沒有開會，對於立法院的運作表示尊重，立法院可以成立各種小組，「我們沒有特別意見」。

他強調，不過立法權和行政權在憲法制度設計下是分開的，立法權是監督權，實際的行政作為在行政部門，如果立法院的監督可以幫助行政部門，那會是最好的狀況。

國民黨籍立委徐欣瑩昨天在立法院內政委員會質詢陸委會主委邱垂正時表示，建議邱垂正可先赴陸有場破冰之旅、和平之旅，好好地與對方談，甚至可以帶民進黨籍立委沈伯洋過去澄清一些誤會也不錯，不跟大陸互動交流很奇怪。

梁文傑回應，對於中共來說，沒有「誤會」兩個字，只有投降或不投降；如果投降的話，絕對歡迎你，像現在某些人的作為這樣。徐欣瑩的立意良善，但是她對於中共政權的本質不太了解。（編輯：楊昇儒）1141113