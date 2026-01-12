立院停砍公教年金重審需半年 遭立委質疑為等釋憲拖延

在國民黨、民眾黨團人數優勢下，立法院去年12月三讀通過「停砍公教年金」法案，不過行政院、考試院也接連聲請釋憲與暫時處分，讓藍委緊盯執行進度。而銓敘部表示，因為得重新審定近18萬退休公務人員的所得替代率，預計系統調整需半年時間，期間將依原規定發給退休金，引發藍委質疑。

國民黨立委吳宗憲質疑，「為什麼這個時間要這麼久啊？」

銓敘部長施能傑回應，「《退休警察條例》我們也花了快半年的一個時間，因為他需要重新再寫程式。」

全國公務人員協會前理事長李來希說，「中華民國的資訊技術如果是這麼落後，那我不曉得我們的AI跑哪裡去了，透過程序上的干擾，希望拖、拖到憲法法庭開議。」

李來希批評，行政機關目的是要等到釋憲結果出來，完全不顧損害退休公教權益；對此考試院強調，相關作業時程是參考過往經驗，絕無故意拖延。不過朝野對於法律適用日期以及退休金差額，也再掀起爭論。

考試院秘書長劉建忻表示，「修正的條文中，並沒有追溯生效的條文，12月27日以前，我們整個退休金的發放，就依照舊法。」

國民黨立委翁曉玲質疑，「在這個條文裡面，本來就已經有了回溯的意思，否則的話不會講說，這個附表從113年之後不再適用。」

民進黨立委吳思瑤則表示，「自己在修法的時候，沒有把施行日期的配套思考清楚，現在反要求我們要去違法，要去把2年的溢扣退休金一併要返還。」

如果以一名年資40年退休前月薪6萬元的退休公教人員試算，在年金改革逐年調降1.5%的制度下，2025年的所得替代率降至68.5%，等於月領4萬1100元；而修法後，所得替代率一律為2023年上限，等於每月退休金將維持4萬2900元。

民進黨團也規劃，最快這週向憲法法庭遞案，停砍年金法案戰線將持續延長。