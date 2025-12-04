立院停砍公教退休金協商破局 卓榮泰：一切都很困難

立法院司法委員會今（4）日針對停砍公教退休金相關的《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案進行協商，過程中朝野立委吵成一團，最後協商無法達成共識，國民黨立委翁曉玲隨即宣布散會。今天下午行政院長卓榮泰被媒體詢問此事時回應，再加油，一切都很困難。

卓榮泰。(圖/中天新聞)

卓榮泰下午出席2025國家人才發展獎頒獎典禮，會前媒體詢問，立院停砍年金協商破局，年改真要走回頭路？卓榮泰以「再加油，再加油，一切都很困難」12字簡短回應。

立院司法法制委員會今天針對停砍公教退休金的《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》進行協商，由翁曉玲召集，協商過程中朝野立委吵成一團，最後協商沒有共識，翁曉玲隨即宣布散會。

翁曉玲。(圖/中天新聞)

翁曉玲表示，停砍公教退休金法案是國民黨本會期的第一優先法案，攸關廣大現職和退職公教人員的權益和生計問題，與黨團力拼修法三讀通過，捍衛軍公教尊嚴與權益。她指出，啟動協商程序後，在超過1個月的協商冷凍期，最快12月12日之後就可在院會表決、完成三讀程序。

