立院備詢引熱議！ 張惇涵：只是盡我應該盡的本分

行政院秘書長張惇涵昨(18)日赴立法院司法及法制委員會備詢，面對國民黨立委連番質問，張惇涵冷靜反擊也引發關注，更有網友封他「新戰神」。對此，張惇涵發文回應，感謝網友的加油、提醒或批判，「前方的挑戰還很多，困難也不會少。請大家繼續鞭策我們，也請繼續和國家一起向前走。」

張惇涵昨日到立法院備詢，面對藍白立委羅智強、王鴻薇、翁曉玲以及黃國昌等人質問，張惇涵一一反擊，冷靜應對，也引發網友關注。而張惇涵則在Threads上發文回應，感謝網友的加油、提醒或批判，「我只是盡我應該盡的本分，依照憲政責任備詢、依照我的職務權責說明。這是工作，也是責任。」

張惇涵也表示，前方的挑戰還很多，困難也不會少，「請大家繼續鞭策我們，也請繼續和國家一起向前走。順風也好、逆風也罷，希望我們都不要放棄，也都不要氣餒。順風的時候實踐理想，逆風的時候堅持理想。」

