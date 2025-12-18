立院備詢狂打臉羅智強跳針稱「賴總統偶像是希特勒」！張惇涵強勢回嗆「多數要尊重少數」！小強敗陣回「你口才好、辯護能力高」

行政院長卓榮泰對藍白財劃法不副署，總統賴清德則稱「在野獨裁」，藍委羅智強今（18）日在立法院質詢行政院秘書長張惇涵時，頻稱賴總統的偶像是希特勒、因為曾說「不是表決多數贏就可以」；張惇涵回嗆，那人民投票是誰贏？賴總統原意是多數要尊重少數。講到最後，羅智強不斷跳針賴清德獨裁一是，張惇涵打臉「癱瘓憲法法庭是在野黨」，羅智強也有點敗下陣來，只能回「你口才好、辯護能力高」。

羅智強質詢時先說「國家不需要多數意志，只需要堅強意志」這段話是政府的偶像、惡名昭彰的獨裁者希特勒所講的，張惇涵嚴正否認「他絕對不是我們的偶像」，而當被羅又稱賴清德是他們的偶像時，張惇涵更反擊「我心中沒有偶像崇拜」。

廣告 廣告

羅智強再問「不是表決多數贏就可以」這句話是誰的名言？張惇涵回：「小學生都知道少數服從多數，多數尊重少數」、「但多數要尊重少數啊，尊重就是要有發言跟討論的機會」。

羅智強又問「國會表決誰贏？尊重當然要尊重，但是是誰贏？」張惇涵則回應，「那人民投票誰贏？」羅智強又再度逼問「不是表決多數贏就可以」是誰講的？張惇涵回說「賴總統啊！但賴清德想表達的是多數要尊重少數，我必須表達賴總統原意」。

羅智強再說，這句話等於希特勒說的算、希特勒說贏才叫贏？希特勒這段話和賴清德「87%像」，建議賴總統和希特勒結拜算了，張惇涵直言是「竹篙湊菜刀」。

羅智強又問：「希特勒是執政還是在野屠殺猶太人？他何時獨裁？」張惇涵反嗆「蔣介石也是有名的獨裁者，在野和執政時候都有獨裁的案例。」

羅智強再問「在野黨有辦法任命法務部長嗎？」，鄭銘謙則表示，委員一直談獨裁者，心中只有獨裁者，而台灣是民主法治的社會；張惇涵則開嗆：「法務部長是行政院任命，但憲法法庭是立法院癱瘓的！」但羅智強卻稱憲法法庭是賴清德癱瘓，到現在不願意提公正的大法官人選，而張惇涵則說「提2次都遭封殺」。

羅智強表示，昨天檢調搜索在野黨的黨部、清算在野人員，今天所有司法行動，能夠做行政權決定的是在野黨嗎？歷史上能夠獨裁的只有執政者，「在野獨裁」是賴清德發明的名詞，他這輩子從來都沒有聽過。張惇涵則酸說：「蔣介石下野時也是集黨政軍。」

羅智強並舉出總統府秘書長潘孟安曾說「在整個憲政設計上，行政院應該副署，不然會打臉賴清德，會造成憲政危機」，張惇涵則說那句是去年（2024）12月潘孟安講的話，那個時候憲法法庭還沒被癱瘓，因為《憲訴法》是今年1月公布，「你不能穿越時空、走出時空」。

羅智強此時又說，癱瘓憲法法庭的是賴總統，這個沒有共識，他尊重張惇涵；張惇涵回應「謝謝你的尊重，但我不同意你這樣的說法。」

羅智強接著提到前總統陳水扁，表示陳水扁少數執政也沒有針對立院法案不副署，張惇涵今天口才好，但潘孟安之前不副署打臉賴總統？張惇涵回說「賴總統支持卓院長決定，沒有打臉的問題。」

羅智強最後稱「元首永遠是對的」是賴清德的偶像希特勒說的，張惇涵聽聞後要求更正，羅智強卻表示「這就是賴清德的邏輯，我就是對的啊？」張惇涵回「你不是賴總統的發言人，你不要講他的邏輯，還是你想當賴總統的發言人，我也可以和賴總統推薦？」

張惇涵並嚴詞表示，請羅智強更正希特勒是賴清德偶像的事情，「這裡是國會殿堂！不要講這種你自己的臆測，也是抹黑臆測」；羅智強跳針表示「就是事實！」張惇涵則說，國會還在開啊，不然為何羅智強還站在這裡？羅智強則說「你辯護能力真的非常高啊，恭喜你」，並稱張惇涵打臉潘孟安。

（圖片來源：國會頻道）

更多放言報導

羅智強囂張嗆修法「中配參政權」...周玉蔻批「反彈民意不淹死你才怪」：綠營2026就打這題、行政院長不副署底氣比「財劃法」強多了

沒罷掉藍委「木馬屠城了」？！國民黨揚言修法「中配參政不受國籍法規範」...罷免志工：解放軍也能參政嗎？