立院內委會赴雲林考察 張嘉郡為莿桐打造友善通學廊道

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／雲林報導

立法院內政委員會今（5）日前往雲林縣莿桐鄉，針對「育仁國小通學步道改善工程」進行實地會勘。國民黨立委張嘉郡表示，其成功爭取逾9百萬經費，計畫將現有步道拓寬至7.5公尺，並透過校牆退縮2公尺規劃家長接送區，以落實人車分流並緩解交通壓力。

張嘉郡表示，育仁國小周邊緊鄰甘厝與甘西社區活動中心，是學童與長輩日常通行的重要路段。為提升通行品質，她積極向內政部國土管理署爭取「永續提升人行安全計畫」經費，將投入908萬8000元進行整體改善；工程重點包括將既有實體人行道拓寬至約7.5公尺，並一併改善周邊道路與標線型人行道約195公尺，全面升級通行空間。

針對工程設計亮點，張嘉郡指出，此次計畫協調校方將既有圍牆退縮2公尺，騰出的空間將規劃為家長接送區，不僅能有效緩解上下學時段的車流壓力，更能落實人車分流，讓接送孩子變得更安心、順暢。她也說，新設圍牆將採用「格柵式透空」設計，搭配校門口壓花地坪，讓校園景觀更加通透亮眼。

張嘉郡表示，未來的通學步道將不僅服務學生，更要考量與周邊社區活動中心的動線串聯，並針對標線型人行道設置適當的保護設施與速限管理，確保不同運具與行人的和諧共存。

「教育是百年的基業，讓孩子平安上學，是政府責無旁貸的責任。」張嘉郡強調，她感謝國土署與縣府團隊的支持，這項工程完工後，將能具體實踐「人本交通」的理念，為莿桐鄉親創造更安全、更優質的生活空間。

張嘉郡今日與立委高金素梅、內政部國土管理署長吳欣修，以及莿桐鄉長廖秋蓉等人出席會勘。高金素梅也盛讚張嘉郡，指其勤問政、勤跑基層，每天都電力十足，一天24小時不夠用，盼她持續為雲林爭取很多建設與經費。

照片來源：張嘉郡辦公室提供

