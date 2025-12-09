立院內委會10日審宗教基本法 內政部示警：未達共識前不宜貿然推動

即時中心／顏一軒報導

立法院內政委員會明（10）日將排審《宗教基本法》草案。內政部送交之草案書面報告指出，我國宗教自由已於憲法第7條、第13條及大法官解釋中獲得最高層級保護，其保障位階高於一般法律，又經詢內政部宗教事務諮詢委員會，多數委員認為各草案版本有待商榷，應凝聚共識後再研議推動。





內政部說明，我國憲法已於第7條、第13條明定宗教平等與宗教自由原則，其保障位階高於一般法律，並無以低位階之基本法再作保障之必要。惟依憲法第23條、司法院釋字第490號、第573號解釋，外在宗教行為之自由與宗教結社之自由，在必要之最小限度內，仍應受國家相關法律之約束，非可以宗教信仰為由而否定國家及法律之存在。此外，草案所引用之《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》已內國法化，具我國國內法效力，但仍不得逾越憲法規定。

內政部指出，目前立法院預計審查的3版本宗教基本法草案中，皆有部分條文涉及將宗教自由權利優先於其他基本權利之情況，一旦通過，將與我國現行法規有所扞格，舉例而言，放生、賽神豬，甚至在山坡地保育區興建寺廟等行為，恐不受《動物保護法》、《國土計畫法》、《農業發展條例》、《建築法》、《水土保持法》、《山坡地保育利用條例》等相關法令規範。又其他宗教行為如有違反《國家公園法》、《野生動物保育法》、《公益勸募條例》、《所得稅法》、《勞動基準法》、《教育基本法》、《噪音管制法》、《廢棄物清理法》、《道路交通管理處罰條例》、《社會秩序維護法》、《空氣污染防治法》、《爆竹煙火管理條例》、《性別平等工作法》、《性騷擾防治法》、《性別教育法》、《兵役法施行法》、《消防法》、《地方制度法》、《文化資產保存法》等相關法律時，亦可能有各相關機關不得據以處理的情況發生，違反憲法第23條比例原則。

最後，內政部強調，因該案為宗教界之重要討論事項，經詢本部宗教事務諮詢委員會委員，已回覆之委員中大多認為各草案版本內容仍有待商榷，應凝聚共識後再研議推動。





