立院內政委員會通過臨時提案 盼將余家昶列入忠烈祠

27歲男子張文於12月19日在台北車站與捷運中山商圈犯下震驚社會的隨機砍人案，他在台北車站施放煙霧彈，被57歲男子余家昶阻擋，破壞了張文所準備的汽油彈，免於更大的傷害。立法院內政委員今（12/22）日通過臨時提案，盼將余家昶列入忠烈祠。

立法院內政委員會今日邀內政部長劉世芳等相關官員就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。劉世芳於會前受訪時表示，願與余家昶戶籍所在的桃園市政府商量，會中，內政委員會朝野立委通過臨時提案，要求內政部協助褒揚並列入忠烈祠。

臨時提案首先提及，根據我國《褒揚條列》，冒險犯難、忠貞不拔、壯烈成仁者得依法褒揚，並得入祀國民革命忠烈祠或地方忠烈祠，是以內政部據該條例褒揚，因救助花蓮馬太鞍西堰塞湖災情不幸病故之林洪森先生，並入祀桃園忠烈祠。

臨時提案建議，12月19日晚間台北車站發生重大計畫性殺人事件，余家昶先生捨命抵禦歹徒，大幅降低可能的傷亡，挽救眾多民眾生命安全，唯余家昶先生因傷重不治身亡。為感念余家昶先生意行，在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例程序，由原籍地方政府提報辦理。

