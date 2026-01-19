立院全武行影片勘驗！陳玉珍被指用盡蠻力攻擊 「滿臉通紅」顯示生理狀態亢奮

陳玉珍遭控對立委陳培瑜、林宜瑾肢體暴力。鏡週刊

立法院去年12月20日審議《選罷法》等修正案，朝野爆發激烈衝突，多名立委因此受傷，民進黨立委陳培瑜、林宜瑾控訴遭到藍白立委肢體傷害，更指控陳玉珍用鋼鞋踹人，一旁的翁曉玲、徐巧芯、邱若華、林憶君則協助壓制，為此提起刑事自訴，針對陳玉珍等5名立委提告重傷害未遂。台北地方法院19日開庭勘驗事發影片，影片播畢後，陳培瑜的律師表示，陳玉珍攻擊行為結束後「滿臉通紅」，證明她當下生理狀態因用蠻力極度亢奮；陳玉珍則回嗆「所言不實」，反控陳培瑜當時整個人壓在她身上，害她頭撞到椅子造成腦震盪，並主張自己的動作屬於防衛行為、並非攻擊。

今日開庭勘驗事發影像，影片中多名立委聚集在主席台上爭執不休，陳培瑜在不斷推擠後下摔落在地，不斷呼喊：「陳玉珍打我！放開我！不要拉我！陳玉珍不要踢我！不要捏我！不要打我！」現場呈現亂鬥局面，混亂的畫面伴隨著吵雜爭執聲。

影像勘驗完畢，陳培瑜的律師表示意見，他指出，影片證明陳玉珍攻擊陳培瑜、林宜瑾的行為、次數不只一次，且她在攻擊完陳培瑜後滿臉通紅，顯示她當下的生理狀態因為用盡蠻力極度亢奮。律師還說，陳玉珍歷次用書狀表明，她當時是在踹椅子，但影片中沒看到任何椅子有移動過位置，也能看出其餘被告是在協助壓制自訴人，放任她們遭受陳玉珍的攻擊，跟「保護」自訴人的說法南轅北轍。

陳玉珍本人則反嗆律師「所言不實」，她呼籲法院將影片放慢至0.25倍速觀看，陳玉珍指出，她的腳部右下方可看到銀色椅腳被鐵鍊綁在一起，而她當時是用腳將障礙物踢開。

陳玉珍辯駁，林宜瑾當時穿的是亮白色衣服，「如果我真的用腳踢她，我的腳下會有一塊明顯的白色，但用0.25倍速慢速播放，可看出我的腳邊並沒有人。」

陳玉珍再針對另一段影片表示，她在抱范雲的時候，和陳培瑜沒有任何接觸，是范雲往後退時，當時陳培瑜雙手環繞住范的胸背，將她往另一個方向拉，自己也順帶跌落撞到椅子上，滿臉通紅是腦震盪所導致，而當時陳培瑜沒有摔倒，而是重心不穩壓在她身上，又不讓她起來，還一直用腳踢她，其他立委是為了把她拉開。

陳玉珍律師補充說，當時有錄得物品的碰碰聲，重複看發現是現場記者麥克風不慎碰到桌面製造出的聲響，而陳玉珍被錄到「對就是我！」但其實後面還有一句話「她撞我踢我，我只好防衛」沒有被錄進去。

同列被告的立委徐巧芯則表示，她當時的舉措是為了讓立法院能順利開會，所以才要把占據主席台的立委請離。徐巧芯指出，她拉住陳培瑜外套的目的是要扶她站起來，讓她可以往門口走出去。徐巧芯律師補充，所有被告的目的只是為了把占據主席台的兩位自訴人往門口拉，是正常意識的攻防行為，可看出主觀目的沒有傷害故意。



