立院八度擋下總預算 卓榮泰表態：要求與國會辯論

今年中央政府總預算案第八度卡關，藍、白營16日並聯手將其中包含TPASS等38項的新興計畫動支案逕付二讀協商。對此，行政院長卓榮泰回擊，要求與立法院辯論，「哪一項是國人不需要的」。

卓榮泰。(圖/中天新聞)

卓榮泰今（21）日下午出席「第25屆公共工程金質獎頒獎典禮」，在受訪時表示，中央政府的年度總預算，是代表總統對國家未來這一年的願景，當然也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂。

卓榮泰表態，他要求，就3兆350億元整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論，哪一項是國人不需要的？政院也會就2992億元的新增計畫及延續性計畫（新增項目）加強說明，直接要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院挑三揀四，阻礙國家的進步。

李慧芝。(圖/中天新聞)

行政院發言人李慧芝20日曾表示，有關立院程序委員會今天仍未將今年度中央政府總預算案及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》、政院版《財政收支劃分法》等案，排入委員會審查一事，她重申，境外敵對勢力持續侵擾的此時此刻，強化國家防衛韌性刻不容緩，然而今年度國防部預算已有752億元因為總預算未審而無法執行，而立院又再次阻擋國防特別預算，等於是對於國家國防量能的雙重封殺。

李慧芝指出，20日是立院不審今年度總預算的第145天，也是立院本會期結束前的倒數第9個工作天；緊接而來的是即將編列的明年度中央政府總預算，依據《預算法》的規定，再過7個月就要提出明年度中央政府總預算，然而立院不顧新版《財劃法》的水平分配不公平、垂直分配不合理問題，迄今不審政院版《財劃法》，政院再次呼籲立院回歸憲政常軌，按照憲政權責做好本分內該做的事，儘速審查攸關國人福祉的中央政府總預算、政院版《財劃法》以及能夠加強國防實力的國防特別預算，不要再不理性地刻意延宕拖延。

