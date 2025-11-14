立院再三讀通過財劃法修正案 明定地方一般性補助款不得少於前一年

國民黨立法院黨團日前提出財政收支劃分法部分條文修正草案，立法院會今天（14日）三讀修正通過，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，應依地方財力級次給予不同補助比率，且不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

立法院會14日下午再次三讀通過國民黨團版財政收支劃分法部分條文修正草案，國民黨立委顏寬恒（後左三）、楊瓊瓔（後左四）等人一同拿著「地方財政自主加速地方建設」標語牌在場內開心合影。（中央社）

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發在野黨批評。行政院長卓榮泰表示，立法院支持行政院所提追加預算，是一般性補助爭議獲得解決的唯一解方。最終經朝野協商，立法院在8月29日通過追加預算案共819億餘元，其中包括地方一般性補助款636億元。

國民黨立法院黨團日前提出財劃法部分條文修正草案，期望透過明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，化解中央與地方紛爭。

立法院會今天下午處理國民黨團所提財劃法部分條文修正草案，在野黨在人數優勢下，經逐條表決後，三讀修正通過財劃法部分條文，增訂中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，除地方政府出現年度總預算、追加預算與特別預算收支的籌劃、編製及共同性費用標準等，未依相關法律及行政院訂定的中央及地方政府預算籌編原則辦理等情況外，中央政府不得減列或減撥補助款。

三讀條文增訂，中央對地方政府的計畫型補助款，應依地方財力級次給予不同補助比率，且不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。經核定後的跨年度及分年度的延續性計畫型補助款，非經地方政府同意，不得任意終止或變更補助金額。

三讀條文也明定，中央政府給予各地方政府的一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算核列數。中央政府114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於中央政府於113年8月30日核列114年度一般性補助款的金額。

另外，三讀條文增訂，中央政府得就地方政府施政計畫的執行效能、年度預算編製或執行情形、相關開源節流績效等進行監督及考核，並得依考核結果增加或減少當年度或以後年度一般性補助款；考核規定，由行政院召開地方首長會議共定之。

國民黨團總召傅崐萁指出，去年修正完成財劃法，全國各縣市增加4676億元統籌分配款，提升社會福利。但在三讀通過後，民進黨下放統籌分配款，刪除計畫型補助2416億元，因此今天修法，是在亡羊補牢，讓各縣市政府被苛扣的金額能全面下放。

民眾黨立委黃珊珊表示，去年總預算審議完畢，相關統刪金額636億元應該是各部門酌減，但行政院用苛扣一般性補助款做文字遊戲，一年半前修正財劃法，一年半後政院說要提政院版本，到現在不聞樓梯響，更不見人下來。

民進黨團幹事長鍾佳濱強調，國民黨團再度惡修財劃法，提出背離財政紀律常理的修法。地方政府已經從中央多拿4165億元，一般性補助跟計畫型補助額度應照事權劃分，但國民黨惡修，要求金額不可以少於修法前的前一年度，強行限制每個地方政府的補助款不可少於前一年金額，這樣會繼續獨厚財政優良的縣市，希望國民黨回頭。