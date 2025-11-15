立院再修財劃法！ 中央砍地方636億全補回

立法院通過財劃法部分條文修正案，把地方被中央統刪的636億補回，也規定未來中央對地方的補助規模，不再被削減。立委(國)李彥秀:「中央政府應該檢討的，是錯誤的政策造成的財政負擔，以及浮濫編列的特別預算，而不是砍人民的福利為中央浪費買單。」

行政院長卓榮泰痛批修惡財劃法，藍白要求適用明年度總預算，實務上窒礙難行，為了釋出4165億元給地方，已經舉債2992億；又要維持補助總額，必須再舉債2646億元，超過上限15%。導致治水計劃、長照3.0、0到6歲國家養等政策難以執行，卓榮泰喊話，將尋求憲政體制救濟。

卓榮泰痛批藍白修惡財劃法，將要循憲政體制提訴訟。（圖／TVBS）

民進黨團幹事長鍾佳濱:「這樣的惡修財劃法，可能目的就是要提高未來在國會裡面審議行政院版財劃法的時候，在野黨的談判籌碼。這種把地方的財政當兒戲，只顧著跟中央搶錢，不顧各地方不同的財政差異，真的是不可取。」

民進黨痛批藍白和中央搶錢，不過看在地方政府眼裡，倒是樂觀其成。苗栗縣長鍾東錦呼籲行政院要尊重立法院，可以先施行看看再評估；桃園市政府也力挺立院修法，不過高雄市府抗議，新修正條文統籌部分集中在雙北，對中南部縣市不公平。

新北市長侯友宜呼籲，行政院趕快提出院版的財劃法。（圖／TVBS）

新北市長侯友宜:「最重要的在下個禮拜的財劃法後面的事權的分配，到現在看到開會通知也沒有相關的資料。我希望溝通的方式是大家應該坦誠、公開、透明，大家彼此之間來溝通。我們希望的財劃法是錢權相符。」

至於政院版財劃法，最快下週才要討論，藍營首長期盼中央地方能夠公開透明討論。

