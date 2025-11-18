立院再修財劃法 盧秀燕喊話卓榮泰「迎合」地方需求

（中央社記者趙麗妍台中18日電）立法院三讀通過財劃法部分條文修正，行政院長卓榮泰表態「全面迎戰」；台中市長盧秀燕今天表示，卓榮泰應「全面迎合」地方財政需求，肯定、感謝立委為地方發聲。

立法院會14日三讀通過財劃法修正案，卓榮泰日前受訪表示，新修財劃法問題比過去公式計算錯誤還大，表態行政院會全面迎戰。

台中市議會今天召開定期會，國民黨市議員黃馨慧今天質詢，財劃法修正對地方自治、治理很重要，立法院修法通過後，行政單位不執行甚至反抗，質疑明年度地方預算如何編列。

盧秀燕答詢先表示，卓榮泰是好朋友，她建議，不要說「全面迎戰」，應該說「全面迎合」地方的財政需求；她說，全國各縣市人民稅收都上繳中央，長期以來，國家財政結構都是肥中央、瘦地方，這不是好事。

盧秀燕提到，每個縣市都嗷嗷待哺、為錢所苦，議員所建議的建設與福利，都沒辦法做，因為地方民眾的稅收，包含營業稅、所得稅等都上繳到中央。

盧秀燕說，各縣市選出來的立委，對地方需求最了解，立委到中央為地方講話，理所當然；卓榮泰是全國大家長，對於立委代表地方所提建設、財政需求，應該要「迎合」，而不是「迎戰」。

盧秀燕也肯定立委表現並表示感謝，她說，修法是幫全國各縣市修法，這些錢也不是進到立委口袋，都是下到地方，做地方建設、福利。（編輯：陳仁華）1141118