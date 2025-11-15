立院再修財劃法 陳其邁：遺憾未改善第一次錯誤

（中央社記者林巧璉高雄15日電）立法院會昨天再度三讀通過財劃法修正案，高雄市長陳其邁說，真的覺得很遺憾，財劃法第一次錯誤修法造成嚴重後果，第二次也沒有改善，高雄重大公共建設將受到嚴重影響。

陳其邁今天出席「2025永安石斑魚節」開幕式，會前聯訪時被問及昨天立法院再度三讀通過財劃法修正案。陳其邁說，很遺憾第二次修法並未改善第一次錯誤修法所造成的嚴重後果。

陳其邁表示，「錢就是那麼多，也不會增加，也不會減少」，除了每年隨著GDP增加的調節之外。目前看起來好像統籌款增加，但其實計畫性補助一定會減少，這個必然的道理，就是簡單的算數問題。計畫性補助跟地方的建設、重大建設息息相關。

廣告 廣告

陳其邁說，中南部目前都有捷運等重大建設，經費動輒需要上千億元，而北部地區的捷運路網都已經成形；現在南部要蓋路網的時候，最需要的就是計畫性補助，相關的道路建設一砍就是幾百億，對地方影響甚大。

陳其邁說，對於立法院如此草率、片面的修法非常不以為然，也不等行政院送法案再好好審議。他表示，「真的很擔心」，高雄的重大公共建設一定會受到非常嚴重影響，「立法院講也講不聽，既然這次要修財劃法，至少也要讓地方政府表達意見。」

陳其邁舉例，基隆河和北部一些河川都整治完了，現在南部這些易積淹水地區需要水利建設整治，像是永安區的北溝排水還有部分工程還沒有完工，這些都需要中央補助。

陳其邁強調，高雄不是要多要什麼，而是追求公平，「計畫性補助、一般性補助，再加統籌款的補助，不要比去年少，那這樣最公平。」希望行政院能夠盡速提出覆議，也盼行政院的版本能夠併案審查，並讓地方政府充分反映意見。（編輯：謝雅竹）1141115