立院再卡關！院版《財劃法》又不上議程 李慧芝：非常遺憾

即時中心／温芸萱報導

立法院程序委員會今（9）日再度未將院版《財劃法》及《強化防衛韌性與不對稱戰力特別條例》排入議程，行政院發言人李慧芝表達遺憾。她指出，院版《財劃法》是目前各界最具共識的版本，能兼顧中央量能與地方財源，卻遲未獲審議。面對中國灰色襲擾持續升高，李慧芝強調，台灣更需提升自主防衛與不對稱戰力，呼籲立院儘速審查特別條例，並盡快付委總預算案，讓AI新十大建設、治水等計畫順利推動，國家發展不應因政治角力停滯。

立法院程序委員會今日再度未將院版《財政收支劃分法》及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》排入議程。對此，行政院發言人李慧芝表示遺憾，並再次呼籲立法院儘速進入審查程序。

李慧芝指出，院版《財劃法》是目前最具共識的版本，兼顧中央量能與地方需求，既符合憲法，也符合法規精神。她說，地方確實需要更多財源，但中央同樣必須保有推動國家建設的能力，遺憾的是法案送進立院至今仍未被排入審議。

面對中國對台、對印太的灰色襲擾愈來愈頻繁，李慧芝強調，台灣除了與理念相近國家合作維護穩定，更應提升自主防衛與不對稱戰力。因此，《強化防衛韌性及不對稱戰力》特別條例應加速審查，避免影響建軍節奏。

最後，她也提醒，中央政府總預算案仍未付委，AI新十大建設、系統性治水等關鍵計畫因此無法順利推動。李慧芝呼籲朝野回到理性討論，讓重要法案和預算盡速上路，國家發展不能因政治操作而停滯。

