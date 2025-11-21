立院再次修正財劃法 政院：院版草案最有共識應排審

（中央社記者賴于榛台北21日電）行政院會昨天送出院版財劃法修正草案，不過立法院會今天再次三讀財劃法部分條文修正草案，解決財劃法中直轄市、縣市與離島分配公式問題。行政院表示，院版財劃法能照顧到直轄市與縣市需求，也是目前最有共識的版本，應該要有排入立院審查的機會。

朝野針對財劃法修法不斷攻防，立法院去年底修正財劃法釋出中央財源，藍白14日再度三讀修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。不過條文尚未生效，立法院會今天再次三讀修正通過財劃法部分條文，處理離島計算公式爭議並回溯至今年3月生效，解決目前統籌分配稅款尚有新台幣345億元無法完全分配問題。

行政院會昨天也通過院版財劃法修正草案，草案將送立法院審議。院版草案除解決現行財劃法公式錯誤問題，也調整城鄉水平分配，讓縣市整體獲配財源成長率達27.4%，高於直轄市的15.2%，同時也明定地方自治補助的3軌原則。

行政院發言人李慧芝晚間表示，財劃法是為讓台灣更均衡發展，讓民眾獲得均等照顧，目前立法院幾次修法都無法達成目標，而行政院版財劃法不但能照顧到直轄市與縣市的需求，也是目前為止最有共識的版本，應該要有排入立院審查的機會，讓各界能一起討論，真正就國家與地方均衡發展來做全面思考。

行政院長卓榮泰昨天也出面表示，若執行立法院新修正的財劃法，將是一場財政土石流，一定會釀成巨大災害，而院版草案5項特點是首次設定基本財政需要額、中央地方錢權分配更合理、城鄉分配更公平、地方自治更強化、提升中央地方夥伴關係，是能取得最大共識、也最合理的版本，希望立法院共同支持。（編輯：林克倫）1141121