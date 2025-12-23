立院再爆衝突！賴清德彈劾案預計週五付委審查 政院財劃法、1.25兆軍購案再遭封殺

國防特別條例立院程序委員會，召委翁曉玲主持。李政龍攝



立法院程序委員會今（12/23）再爆朝野衝突！藍白黨團提出總統賴清德彈劾案，以人數優勢表決通過排入本週五院會議程，預計將交付全院委員會審查。另外，民進黨團提案將行政院版《財劃法》、1.25兆軍購案列入議程，依舊遭到封殺，多名民進黨立委砲轟，質疑國民黨籍召委翁曉玲「去中國見了誰！」

卓榮泰宣布不副署藍白聯手通過的《財劃法》修正案，讓朝野對抗升級到憲政層次，立法院藍白陣營上週聯合召開記者會，宣布將提出三大行動，：首先，彈劾程序即刻開始；第二，按照彈劾程序，立法院會要求賴清德到立法院說明，希望賴清德有勇氣到立法院跟全國人民報告；第三，將在全台灣舉辦彈劾公聽會，主軸為彈劾違憲總統、全台守護憲法。

立法院今天中午召開程序委員會，藍白各自提出總統賴清德彈劾案，並提案增列週五院會報告事項，藍白9名立委支持，綠營9名立委反對，主持會議的翁曉玲最終投下支持，因此通過提案，排進本週五院會議程，預計將交付全院委員會審查。

另外，民進黨團提案將行政院版《財劃法》、1.25兆軍購案列入議程，但再度遭藍白聯手封殺，多名民進黨立委砲轟翁曉玲「去中國見了誰！」

民進黨立委王義川在發言時，多名綠委站在身後力挺，並高舉「譴責違法擋案，惡意破壞程序正義」等手板，讓翁曉玲不滿表示，「王委員一個人發言，要帶這麼多委員一起？」王義川不忍反嗆，「你去中國也帶了6、7個啊！」綠委們也高喊「「為什麼要繼續擋赴中報備？為什麼不敢讓法案通過？」

王義川批評，藍白兩黨不要再擋國防特別預算，一方面說要強化中華民國國防，另一方面卻連討論都不願意，「真是笑死人！」

羅智強發言時說，賴清德在選總統時承諾願意到國會進行國情報告，現在提出1.25兆軍購，卻又不敢來立法院報告、接受諮詢，「想請問國人，到底是誰在卡！」這時候，多名民進黨立委在台下抗議，羅不滿表示，「靜靜聽，小學生都知道尊重人家發言！」

羅智強說，賴清德很丟臉，就是沒膽，所以卡國防預算的人，就是賴清德自己，面對台下繼續抗議的綠委，他不忍表示，「崩潰吧！崩潰吧民進黨立委！」

羅智強曝「彈劾日程規劃草案已經出來」

針對賴清德彈劾案，羅智強會後受訪表示，最快預定本週五把彈劾日程規劃送立法院，目前彈劾日程規劃草案已經出來了，細節部分會繼續跟民眾黨協調，週五早上國民黨團大會通過後就會定案。

羅智強說明，目前大體上有幾個方向，比如會召開超過一次全院委員會，邀請賴清德到立法院說明，而且目前傾向在立法院內召開有關彈劾的公聽會，也會在全國展開一系列的行動，最後在投票前再開一次全院委員會，邀請賴清德說明，預計表定大約在明年520前後，這是目前日程草案的大致方向。

