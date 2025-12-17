立院函文幫高虹安脫罪？吳思瑤嗆「立法干預司法」 國民黨：法盲到極致

記者詹宜庭／台北報導

停職中的新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，傳出關鍵是因立法院函文認定助理費係「實質補助，彈性勻用」，民進黨立委吳思瑤則怒轟「立法干預司法」。對此，國民黨文傳會主委、立委吳宗憲今（17日）表示，法官函詢主管機關後得到的回覆只會拿來參考，不存在「立法干預司法」，痛批「這真的是法盲到極致」。

高等法院昨日宣判高虹安案二審結果，意外出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬；貪污部分無罪。高等法院則說明，因為立法院函文認為，立法院助理所領的酬金與加班費，本質上屬於立委補助費的性質，立委可統籌分配。民進黨立委吳思瑤則開轟「立法院一紙函文為高虹安脫罪，立法干預司法，完全沒在演」。

吳宗憲表示，吳思瑤說「立法干預司法」，這真的是法盲到極致，完全不懂法律相關規定與司法運作。若一個東西法官無法加以判斷，才會行文主管機關，詢問主管機關這個東西為何。主管機關依據法官來函加以回覆，「這怎麼會是干預司法？先把自己腦袋弄清楚後再發言，這是很悲哀的事情，怎麼立委連基本法律概念都不清楚？這種法律相關論述有什麼水準？」

吳宗憲指出，法官函詢主管機關後得到的回覆只會拿來參考，我國司法制度，法官或檢察官經查函詢各主管機關以及民間企業等，函詢後的資料不會拘束法官判決，不存在「立法干預司法」，誰會干預司法？就只有民進黨會干預司法。先搞清楚我國司法制度再來論述會比較好。

