立院函文替高虹安脫罪？林楚茵曝光公文：法官射箭再找法制局一起畫靶

記者楊士誼／台北報導

新竹市長高虹安二審貪污部分無罪，高院採信立法院函覆資料，認為助理費性質屬「實質補助，彈性勻用」。民進黨立委林楚茵今（25）日指出，今年三月，立法院法制局創造1751號報告，首度將助理費定性為「補助費」，高院主動請法制局提供該報告參考，並於6月12日檢送報告。林楚茵質疑，領公帑的法制局應該是立委的內部智庫，如今卻成為為特定人士洗白的「法律遮羞布」。

林楚茵指出，辦公室第一次索資沒有得到答案，於是再度索資，對照立法院最新函文內容，真相逐漸浮現。去年9月，高院向立法院詢問助理費問題，當時立院回函內容，完全沒有「助理費＝立委補助費」這種見解。今年3月，立法院法制局才「創造」1751號報告，首度將助理費定性為「補助費」。接著，高院「主動」函請立法院法制局提供1751號報告供高院參辦，法制局並於6月12日檢送該報告。

廣告 廣告

林楚茵質疑，合理推論是法官心有定見，「先射箭卻不敢畫靶」，被憲法法庭拒絕後，再找立法院法制局一起畫！而同樣是助理費問題，同一個法官對童仲彥態度嚴苛，對高虹安卻異常寬容，不惜翻遍資料，替高虹安找理由脫罪。而法制局也在關鍵時點生出報告，替法官補強論點。她表示，這種高度貼合個案需求的「客製化」解套服務，難道就是高虹安「搞定司法」的精髓？

林楚茵也呼籲韓國瑜、法制局說清楚，立法院法制局職員領公帑，應該是立法委員的「內部智庫」，如今卻成為替特定人士洗白的「法律遮羞布」？可恥至極。

林楚茵踢爆，立院法制局創造1751號報告，首度將助理費定性為「補助費」，高院主動請法制局提供該報告參考，並於6月12日檢送報告。（圖／林楚茵辦公室提供）

更多三立新聞網報導

高虹安靠藍白合就能順利連任？學者曝隱憂：恐一瀉千里

彈劾總統？吳靜怡：黃國昌人生只剩下寄情賴清德，可悲！

扯高虹安復職鄧萬華不行？游智彬：媽祖找中配當爐主，賴清德卻欺負中配

高虹安滿血回歸是惡夢？ 她曝黃國昌背脊發涼︰如意算盤被新竹風吹翻？

