社會中心／綜合報導

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，二審大逆轉，認定無貪污犯意，只判"使公務員登載不實罪"。今天（19）判決書曝光，裡面提到立院法制局「1751專題研究報告」，認為助理費屬於「立委補助費」性質。但這報告並不代表立院意見，引發批評。前任高雄地檢署檢察長凌博志也怒轟"枉法裁判"，檢舉郭豫珍等3位法官





立院函覆資料暗助高虹安？ 前任雄檢檢察長凌博志怒檢舉

立院函覆資料暗助高虹安？（圖／民視新聞）

高虹安助理費案二審大逆轉，貪汙脫罪，判決理由宣稱是依據立院回函，認定助理費屬於「立委補助費」性質，具備「實質補助、彈性勻用」，但民進黨團揭露立院回函內容，公文裡面根本沒提到這幾句話，周五判決書正式公開了。

廣告 廣告









判決書提到立院函覆檢送的「法制局編號1751專題研究報告」和立院各函覆內容一致，認為編列立委公費助理經費是滿足立委問政需要所須的財力不足，屬於立委補助費性質。





但這份專題研究報告，其實只是法制局2名研究人員撰寫的報告。標題下方明確都註明「僅供委員參考」，顯然不代表法制局，更不能不代表立法院的意見，高院法官郭豫珍又怎麼會引用呢？

質疑法官郭豫珍為了替高虹安解套，拿"讀書心得"報告作成判決。





立院函覆資料暗助高虹安？ 前任雄檢檢察長凌博志怒檢舉

立院函覆資料暗助高虹安？（圖／司法院裁判書系統）









前高雄地檢署檢察長凌博志也看不下去，

認為郭豫珍等三名法官觸犯刑法125條第1項第3款，明知為有罪之人而無故使其不受處罰之枉法裁判罪，親自檢舉。

高虹安涉貪案後續如何發展，還得繼續看下去。





原文出處：立院函覆資料暗助高虹安？ 前任雄檢檢察長凌博志怒檢舉

更多民視新聞報導

最新／黑色星期五！桃園男台北暴走釀2死8傷 誠品南西店：今晚停業

獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝

最新／3死7傷！桃園男台北大開殺戒後身亡 警方趕赴楊梅老家戒備

