立院函覆資料暗助高虹安？綠委檢舉立院官員瀆職包庇

政治中心／綜合報導

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，二審大逆轉無罪，關鍵是立法院的函覆資料，民進黨立委今天前往監察院檢舉立院官員瀆職包庇，也索取了這份公文，但王義川發現，通篇沒提到助理費是"實質補助、彈性勻用"，質疑高院法官郭豫珍就是用這份公文當判決依據嗎？

民進黨立委一早來到監察院檢舉，要求調查立法院秘書長周萬來和法制局長郭明政，因為高虹安涉貪案大逆轉，立院函覆資料成了關鍵。民進黨團書記長陳培瑜：「我們要來檢舉立法院的官員，有沒有瀆職包庇濫權的事情，而且相關的資料是由立法院，關於高虹安的助理費案子，是由立法院把資料給出去。」

民進黨立委一早來到監察院檢舉，要求調查立法院秘書長周萬來和法制局長郭明政。（圖／民視新聞）民進黨團幹事長鍾佳濱：「專擅濫權，代表立法委員、代表立法院，代表連韓國瑜院長，都不敢代表的三個黨團，行文給高院。」高虹安復職，立法院長韓國瑜送上花籃，寫下好人一生平安，是不是立法院真有人授權、包庇，不只監察院要查清楚，立委調來去年10月立法院函覆高院的公文，也要看個仔細。但來來回回看了又看，就是看不出哪裡寫了助理費是給立委的實質補助。

立委（民）王義川：「立法院說我們只有給這份啊，到底這個郭法官，她看的到底是哪一份，這裡面都沒有提到那八個字。」新竹市長高虹安：「既然說二審，有這樣子的判決的一個結果，我想各界都應該給予尊重。」

面對高檢署研議上訴，高虹安呼籲尊重二審判決，但多案纏身的她，近日因論文抄襲資策會論文，遭判賠40萬元，而詐領助理費案，一旦檢方上訴，最高法院撤銷無罪判決，高虹安又會被停職，再加上旅美教授陳時奮告高虹安誣告，已經上訴到最高法院，如果判刑定讞、又不能用社會勞動替代恐怕面臨解職、甚至喪失參選資格。

民進黨立委調來去年10月立法院函覆高院的公文，就是看不出哪裡寫了助理費是給立委的實質補助。（圖／民視新聞）律師黃帝穎：「高虹安復職連任之路，仍有兩大法律變數，第一個變數在於，目前高院判決高虹安，貪汙無罪的部分，一旦（最高法院）撤銷發回更審，她就會回復到，一審貪汙有罪的狀態，第二大變數在於高虹安要參選連任，一旦高虹安的誣告罪被駁回，定讞的時間點在明年，因此她的刑期未服完的情況之下，是不能登記參選。」高虹安涉貪罪二審上演大逆轉，會不會再有驚奇，還得繼續看下去。

