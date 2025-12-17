立院函覆高院幫高虹安脫罪 韓國瑜：已有委員來問、會給大家一個答案

立法院長韓國瑜 資料照片：立法院提供

[Newtalk新聞] 對於新竹市長高虹安助理費昨日高院宣判貪污無罪，僅偽造文書，高院新聞稿提到立院曾函覆助理費屬立委補助費性質。民進黨團今(17)日在黨團協商要求院長韓國瑜公布函釋，並質疑為何可以代表立法院發函，韓國瑜則說，「到時候會給大家一個答案」。「已經有委員正式來函要求，我們會回答這個委員，而這個委員一接到，大家都會知道，我不講名字了，好嘛？」

台灣高院昨日判決高虹安貪污罪無罪，高院新聞稿提到，立法院函覆認為編列立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質。

另外，再也提到「助理酬金及加班費，本質屬於立法委員補助費性質，初始直接撥入立法委員帳戶，由立法委員以雇主身分統籌管理；意即立委助理並非立法院職員。之後因涉及近百萬元撥入立委帳戶的稅捐問題，才改撥入指定之助理個別帳戶。對於助理費、加班費預算編列的性質及理由並無變革」。除過，這段說明並沒有指是立法院的說明。

而立法院今年3月曾做出兩篇助理費研究報告，其中法制局郭明政掛名的報告認為應限縮司法權對於立法院助理費審議的範圍。

民進黨團幹事長鍾佳濱今日在朝野黨團協商就要求韓國瑜院長說明立法院到底給了什麼意見。「我要知道怎麼說，給我們資料好嗎？」「現在院長跟秘書長都在，可不可以提供給我們？」

國民黨團書記長羅智強今日談的就是總預算協商，而法院問到立法院，作為行政機關本來就有權力去解釋。民進黨要召集什麼會議，他尊重。

韓國瑜則說，今天先回歸朝野協商。「到時候會給大家一個答案」。「已經有委員正式來函要求，我們會回答這個委員，而這個委員一接到，大家都會知道，我不講名字了，好嘛？」

民進黨團書記長陳培瑜說，那可不可以給各個黨團？

韓國瑜說，「你也可以來函，但是今天這麼多列席官員都到了」。

但民進黨團總召柯建銘說，這樣的公文可以這樣發嗎？這是影響判決重大的，否則，總統請你茶敘，你說沒有各黨同意，你不能去。那這個東西你逕自這樣做，這是重大問題、重大事項。

