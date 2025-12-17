立院函覆高院幫高虹安脫罪 韓國瑜：已有委員來問、會給大家一個答案
[Newtalk新聞] 對於新竹市長高虹安助理費昨日高院宣判貪污無罪，僅偽造文書，高院新聞稿提到立院曾函覆助理費屬立委補助費性質。民進黨團今(17)日在黨團協商要求院長韓國瑜公布函釋，並質疑為何可以代表立法院發函，韓國瑜則說，「到時候會給大家一個答案」。「已經有委員正式來函要求，我們會回答這個委員，而這個委員一接到，大家都會知道，我不講名字了，好嘛？」
台灣高院昨日判決高虹安貪污罪無罪，高院新聞稿提到，立法院函覆認為編列立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質。
另外，再也提到「助理酬金及加班費，本質屬於立法委員補助費性質，初始直接撥入立法委員帳戶，由立法委員以雇主身分統籌管理；意即立委助理並非立法院職員。之後因涉及近百萬元撥入立委帳戶的稅捐問題，才改撥入指定之助理個別帳戶。對於助理費、加班費預算編列的性質及理由並無變革」。除過，這段說明並沒有指是立法院的說明。
而立法院今年3月曾做出兩篇助理費研究報告，其中法制局郭明政掛名的報告認為應限縮司法權對於立法院助理費審議的範圍。
民進黨團幹事長鍾佳濱今日在朝野黨團協商就要求韓國瑜院長說明立法院到底給了什麼意見。「我要知道怎麼說，給我們資料好嗎？」「現在院長跟秘書長都在，可不可以提供給我們？」
國民黨團書記長羅智強今日談的就是總預算協商，而法院問到立法院，作為行政機關本來就有權力去解釋。民進黨要召集什麼會議，他尊重。
韓國瑜則說，今天先回歸朝野協商。「到時候會給大家一個答案」。「已經有委員正式來函要求，我們會回答這個委員，而這個委員一接到，大家都會知道，我不講名字了，好嘛？」
民進黨團書記長陳培瑜說，那可不可以給各個黨團？
韓國瑜說，「你也可以來函，但是今天這麼多列席官員都到了」。
但民進黨團總召柯建銘說，這樣的公文可以這樣發嗎？這是影響判決重大的，否則，總統請你茶敘，你說沒有各黨同意，你不能去。那這個東西你逕自這樣做，這是重大問題、重大事項。
更多Newtalk新聞報導
高虹安助理費案今二審宣判 若「無罪」判決將回任新竹市長
高虹安貪污二審大逆轉改判無罪 林志潔：一、二審判決適用法條不同
其他人也在看
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 174
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 199
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 132
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 124
再轟藍白！賴清德：不副署不是為了政黨利益
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日痛批藍白主導的立法院，不惜傷害台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 216
傳烏克蘭獲類北約第5條款安保 川普：俄烏終戰協議接近達成
美國總統川普說，結束俄烏戰爭的協議，比以往任何時候都更接近達成。美國官員說，已經向烏克蘭提供強而有力、類似北約的安全保障。（戚海倫報導） 美歐與烏克蘭代表在德國柏林會晤後，美國總統川普說，我認為中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 40
「停砍公教年金和助理費除罪本質不同！」他揭賴清德決一死戰目的：吾皇萬歲
立法院朝野大戰戰場擴大，11月14日三讀通過《財政收支劃分法》的（財劃法）原依程序最晚應於15日公告，但行政院長卓榮泰宣布不予副署，創下憲政首例；在簽文上批示「破壞財政永續」的總統賴清德則表示，立法院強行通過財劃法及反年金改革（停砍年金）法案，恐造成中央財政失衡、年金制度提早破產。對此，媒體人黃揚明15日深夜在臉書指出，在野個別的胡亂活該讓民進黨撿到槍，但自......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 47
高虹安涉貪二審判無罪！沈伯洋揭2關鍵：是立法院幫忙
政治中心／楊佩怡報導新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，一審遭判7年4個月；高院今（16）日二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金。對此，民進黨立委沈伯洋發文指出，看了高院的新聞稿後，內容寫道因為「立法院回覆高等法院」，說「助理費本來就是立法委員的」，所以沒有貪污問題；沈伯洋直言：「看來我刑法的書要改寫了」。民視 ・ 23 小時前 ・ 171
反制閣揆「不副署」？！蔡正元批「違反鐵律」籲在野彈劾賴清德
[Newtalk新聞] 前國民黨立委蔡正元今天（15日）在臉書粉絲專頁發文，猛烈抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰「違反民主政治的兩條鐵律」，呼籲在野黨立即提出彈劾案，對抗政府無視立法院通過的法律及預算，捍衛台灣民主體制。延續近期立法院與行政院權力衝突，恐引發憲政風暴。 行政院長卓榮泰以立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行將對國家發展造成無法回復的危害為由，宣布「依據憲法不予副署」。而蔡正元直指，賴清德與卓榮泰的作法，違反民主政治的核心原則，包括「只有民選合議制國會才能代表人民制訂法律及決定預算」，以及「不論國王、總統或總理，皆無權廢除、修改或無視國會通過的法律及預算」。蔡正元批評，此為「憲政風暴」，在野黨應以彈劾案為槓桿，發動輿論戰。 蔡正元表示，「彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審；賴清德不來發動缺席審判，缺席審判後交付表決；三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案，彈劾案不受次數限制」。但事實上，根據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須由立法院全體立法委員二分之一以上提議，並經新頭殼 ・ 1 天前 ・ 102
外媒爆川普緊急關稅有大漏洞 台灣42％商品躲過
美國總統川普今年4月在白宮玫瑰園宣布對幾乎所有國家祭出百年來最高幅度的緊急關稅，聲稱要修復「公平」貿易並拉抬經濟。然而8個月過去，政策卻出現巨大漏洞，逾半數美國進口商品成功避開這波關稅。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 93
法界酸以大清為師 林濁水嘆荒唐至極
行政院長卓榮泰以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，律師葉慶元引用1908年「大清欽定憲法大綱」，內文寫著「君上大權」，指經議院議決的法律若未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行，諷刺「原來民進黨以大清為師啊！」前立委林濁水也感嘆，不副署是挑戰立法院、也挑戰總統，憲政遊戲已到荒唐地步。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 193
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 2
影/卓榮泰不副署賴力挺！蔡正元獻策在野：對他提瀆職、內亂罪
行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，總統賴清德也表示支持，引起輿論譁然。前立委蔡正元認為，在野黨除了號召民眾上街，還要彈劾賴清德，以及告發卓榮泰「瀆職」、「內亂」。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 11
卓榮泰不副署財劃法引憲政衝突 蔡正元建議立法院「對賴清德提彈劾案」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導行政院長卓榮泰今（15）日宣示將援引《憲法》第37條，不副署立法院三讀通過《財政收支劃分法》，亦即不會實施國民黨、民眾...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
行政院長擁一票否決權？藍委批：閣揆成立法院上級機關
行政院長卓榮泰針對立法院通過的《財劃法》不副署，引發憲政爭議。國民黨立委黃健豪在臉書發文批評，當賴清德與卓榮泰自以為是憲政守護者，決定不副署立院三讀及公布的法律案，又要立法院提出倒閣案做為救濟手段，本質上就是在嘲諷中華民國憲法，這個舉動開啟了中華民國行憲後，行政院長擁有法案否決權或選擇性執法的憲政先例，發生在行憲紀念日前夕，何其可悲。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 8
總統籲立院撤違憲法案 重申合憲方式下願國情報告
賴清德總統15日院際國政茶敘後發表錄影談話，向國人說明當前憲政與國政風險，指出立法院強行通過《財政收支劃分法》與反年金改革相關修法，恐造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，危及民主憲政與國家安全。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
賴清德會是下一個尹錫悅？王鴻薇對比2人「如出一轍」舉動：細思極恐
南韓特檢組針對前總統尹錫悅發動戒嚴事件，經過長達180天的調查，終於公布正式報告，內容指出，尹錫悅早在2023年10月之前就開始準備宣布戒嚴，過程中還試圖挑釁北韓，引誘北韓進行武裝活動以作為戒嚴理由。對此，藍委王鴻薇在臉書發文表示，對比總統賴清德上任後一意孤行，發言一再挑起台海緊張氛圍，日前更公開支持行政院長卓榮泰不副署的舉動，讓人細思極恐。王鴻薇表示，南韓......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 6
挺卓榮泰「不副署」！謝長廷喊立院可提倒閣「但在野黨沒信心做這件事」
面對藍白聯手惡修《財政收支劃分法》，行政院提出覆議但遭到立法院否決，行政院長卓榮泰15日宣布「不副署」來反制，創下法案不副署憲政首例，總統賴清德也發表談話，痛批在野獨裁。曾任行政院長的總統府資政謝長廷在臉書發文力挺卓榮泰，直言不副署並沒有所謂「違憲」疑慮，反而能為當前政治僵局注入巨大能量。他也建議立法院可以提倒閣，讓卓榮泰下台，但多數黨立委不敢做這件事，就是沒有信心，擔心國會解散落選而已。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11
民調贏王義川近4成 張善政：不在乎綠推誰
2026桃園市長之爭，根據TVBS的最新民調，現任市長張善政對上三位民進黨的熱門人選，立委王義川、總統府副秘書長何志偉以及法務部次長黃世杰，支持度幾乎都贏了約40%，對此張善政說，並不在乎民進黨推出什麼人選，目前眼中只有把市政做好，而黃世杰則回應，相信黨中央會找出最合適的候選人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
看不下去！政院不副署財劃法 林濁水警告民進黨「舊傷」未癒：當家又加碼對立
行政院長卓榮泰不副署藍白再修正版《財劃法》，創下法案不副署的憲政首例。總統賴清德昨（15）日深夜發表談話，批判在野黨獨裁，立法院朝野攻防仍持續。對此，前民進黨立委林濁水直言，不副署固然超威，但本質上是當家又加碼對立，逼升惡意螺旋，肯定對自己也不好。卓榮泰昨（15）日召開記者會宣布，對立法院11月14日三讀通過的再修版《財劃法》決定不予副署。他強調，面對行政、......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 21