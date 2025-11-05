立院初審停砍公務員年金法案 全數保留送協商

（中央社記者王揚宇台北5日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過國民黨立委等所提停砍公務員年金的法案，但朝野意見分歧、與會政府機關代表也建議不採行，因此相關條文均保留。全案須交由黨團協商。

軍公教年金改革於2018年7月1日上路，立法院司法及法制委員會今天繼續併案審查國民黨立法院黨團、立委所提的公務人員退休資遣撫卹法，共有26個版本、5條條文。修法重點包括，修正退休所得替代率自民國113年1月1日起不再調降或終止適用，或於114年後不再調降，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。

朝野立委在上午的「大體討論」及下午的「逐條審查」發言時、針鋒相對，除了綠反對修法、藍白支持之外，朝野也問到如果停砍所得替代率，會有什麼影響等議題。

民進黨立委沈發惠認為，今天在野立委的發言，除了要抹黑年金改革，也要扣民進黨帽子，指責民進黨欺負公教人員。

台灣民眾黨立委張啓楷說，這次修法是因為年金砍過頭了，也並非要回溯到以前的水準，只是要讓公教人員過一個有尊嚴保障的晚年。

國民黨立委王鴻薇表示，這次修法是停砍所得替代率、並非恢復，而民進黨立委說這是在照顧特殊族群，完全是造謠，更不要羞辱退休公教人員。

銓敘部所提書面報告指出，若修法停止退休所得替代率逐年下降，未來公教人員因年改節省經費可挹注退撫基金的金額將大幅減少，以停止在112年（自113年1月1日起不適用）為例，公教人員總計會減少的挹注金額達新台幣3323億元（已折現），其中公務人員為1670億元。

銓敘部表示，因112年7月1日以後初任人員實施個人專戶制，導致退撫基金用罄年度提早發生的財務缺口，依公教人員退撫法律已明定由政府分年撥補，若要維持在原來138年及134年不用罄，須由政府預算撥補金額，照精算結果分10年撥補方案估算，公教人員總計3370億元（未折現），其中公務人員為2010億元。

銓敘部指出，若修法自113年1月1日起停止調降退休所得，10年須再增加撥補3600億元（未折現），其中公務人員為2000億元。2項撥補合計達6970億元（未折現）。

銓敘部也說，至於恢復退休人員月退休所得隨現職人員待遇調整的提案，這並非合理現象，也會增加現職人員離退誘因，不利於政府人力運用，因此建議不採用。

針對條文，經朝野立委及行政官員討論後，無法達成共識，全數保留。全案須交由黨團協商。（編輯：林克倫）1141105