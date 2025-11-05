立院初審停砍公務員退休金草案 全數保留交黨團協商

立法院5日繼續審查「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，對於國民黨立委提案停砍公務員退休金，銓敘部長施能傑表示，若停砍退休所得替代率，勢必使退撫基金收支再度失衡，用罄年限將再提前4年。歷經一整天討論，由於朝野意見分歧，最終全數保留交黨團協商。

公教年金改革自2018年7月上路，有關所得替代率，分10年逐年調降1.5%，以年資滿35年為例，所得替代率最高75%，並在10年降到60%；年資滿15年者，所得替代率則分10年從45%降至30%。

立法院司法及法制委員會5日繼續審查「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，國民黨立委共提出26個版本，修法重點包括修正退休所得替代率自2024年1月1日起不再調降或終止適用，或者在2025年後不再調降，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數(CPI)累計成長率調整。

針對關鍵條文停止調降公務員退休所得替代率修法，銓敘部長施能傑表示，退撫基金建置一開始因採不足額提撥，導致整體退撫基金入不敷出，2018年7月啟動年改後，截至2024年，整體退撫基金收支漸趨於平衡，因此，若修法停砍退休所得替代率逐年降低，勢必使退撫基金收支再度失衡，嚴重影響財務安全。

施能傑說，年改後，各級政府年改節省經費已全數依法挹注退撫基金，自2018年7月下半年至2024年，共挹注新台幣2,590.84億元，目前公、教退撫基金用罄年度從2031年、2030年延長至2049年、2045年，由於2023年7月起初任人員改採個人提撥制，用罄年限分別提前至2045年、2042年，若修法自2024年停砍公教退休金， 公、教退撫基金用罄年限將分別提前至2041年、2039年，受影響的是現職及已退人員的退休權益保障。

施能傑指出，若要維持2049年、2045年不用罄，須由政府預算撥補金額，依據精算分10年撥補，估算公教人員總共要撥補3,370億元，若修法自2024年停砍退休金，10年須再撥補3,600億元，兩項撥補共6,970億元，將全部轉嫁由全民稅收負擔。

至於恢復公務員退休金隨現職人員待遇調整的修法，施能傑說，年改後，明定退休金隨消費者物價指數調整，已具保障機制，建議不採用此項修法，且政府已在2022年7月起調高退休金2%，及2024年再調高4%。

此外，目前規定，若消費者物價指數達5%，或至少每4年要定期檢討公教退休金，有藍委提案消費者物價指數低於5%即可啟動檢討，施能傑則建議應和其他社會保險制度通盤討論。施能傑：『(原音)那CPI的方式現在為什麼用5%，當初設計因為台灣其他的社會保險制度也都是採取正負5% ，所以如果你要去調整這個，大家討論的時候，真的也要想想其他的那個社會保險制度一併考量。』

朝野歷經一整天討論，由於無法達成共識，會議主席、國民黨立委翁曉玲裁示所有條文全數保留交黨團協商。