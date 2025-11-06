立院初審停砍公教年金法案 蔡英文：年改不該半途而廢 馬英九交接時特別交代要完成
國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前總統蔡英文今天（6日）透過臉書說，年金改革，不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。蔡英文說，在她任內，為了讓國家財政永續，政府推動了年金改革，也是前總統馬英九在交接時，特別交代要完成的工作。
立法院司法及法制委員會昨天初審通過國民黨立委等所提停砍公務員年金的法案，立法院聯席會議今天也初審通過國民黨立委所提停砍公立學校教職員退休金等修法草案，不過相關條文均保留，全案須交由黨團協商。國民黨團今天表示，預計年底前可望完成三讀修法，政府有義務為退休公教人員找回基本的公平正義，未來朝野協商時，奉勸執政黨不要再拖延修法，拿出配套措施，才是該做的事。
對此，蔡英文透過臉書表示，過去，年金改革引發了許多風風雨雨，直到她卸任時，她的心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。
蔡英文表示，從年金改革實施到現在，已經節省了2590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。她說，如今，在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。
蔡英文表示，如果未來每年中央政府總預算，有一成以上，甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。她表示，面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源。
蔡英文並分享想想論壇兩篇新上線的文章，她呼籲，在「公平」與「永續」的原則下，共同找出穩定的財源，為台灣下一代留下令人安心的制度。
責任主編：于維寧
